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ЦБ проведет онлайн-голосование за выбор символов для новой банкноты

ЦБ проведет онлайн-голосование за выбор символов для новой банкноты - 25.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ проведет онлайн-голосование за выбор символов для новой банкноты

Банк России проведет народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу, говорится в... | 25.10.2024, ПРАЙМ

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банк россии

онлайн-голосование

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России проведет народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу, говорится в сообщении пресс-службы регулятора."Жители нашей страны смогут принять участие в выборе символов для новой банкноты 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу", - сказано в сообщении.Отмечается, что на голосование будут предложены достопримечательности, которые имеют наибольшую ценность не только для приволжских регионов, но и для России в целом."В прошлом году выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен: некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение изменить процедуру отбора символов для банкнот и сделать ее более открытой", - уточняет регулятор.В пресс-службе отметили, что при ЦБ был создан Консультативный совет по банкнотам. Он рассмотрит предложения экспертной группы и составит список достопримечательностей Приволжского федерального округа, которые могут украсить новую купюру. При отборе памятников и сооружений будут учитываться их культурная и историческая ценность, узнаваемость и популярность. Далее специалисты ЦБ проанализируют, насколько гармонично предложенные объекты можно расположить на ограниченном пространстве банкноты."Планируется, что в конце ноября на открытом заседании члены совета представят окончательный список символов, затем его оценят жители страны. Лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней, выпуска 2023 года, голосование будет проходить только за изображения на оборотной стороне", - заключили в сообщении.

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онлайн-голосование