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Эксперт объяснил, как изменятся цены на бензин до конца года - 25.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241025/benzin-852387939.html
Эксперт объяснил, как изменятся цены на бензин до конца года
Эксперт объяснил, как изменятся цены на бензин до конца года - 25.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, как изменятся цены на бензин до конца года
Значительного удорожания бензина до конца года в России не будет, но и снижения цен ожидать не стоит. Об этом агентству “Прайм" рассказал Дмитрий Скрябин,... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T02:02+0300
2024-10-25T02:02+0300
экономика
эксклюзив
бензин
цены
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Значительного удорожания бензина до конца года в России не будет, но и снижения цен ожидать не стоит. Об этом агентству “Прайм" рассказал Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".Глобальные перспективы рынка нефти на предстоящую зиму будут определяться геополитикой, решениями ОПЕК+ в декабре, итогами выборов в США, экономическими данными по КНР и США в том числе, говорит эксперт.Однако, по его словам, цены на бензин в России в реальности мало связаны с динамикой нефти.Примерно две трети от цены литра бензина в рознице - не менее 60%, - это налоги, акцизы и сборы всех уровней. А они не меняются в меньшую сторону."Поэтому снижения цены на бензин ждать вряд ли стоит", - считает Скрябин.Топливо может дорожать в ответ на ажиотажный спрос, но чего-то атипичного для этого времени года "тоже пока не заметно"."В среднем, бензин по году дорожает на уровне инфляции, нет предпосылок ожидать, что текущий год будет чем-то отличаться", - заключил экономист.
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эксклюзив, бензин, цены
Экономика, Эксклюзив, Бензин, цены
02:02 25.10.2024
 
Эксперт объяснил, как изменятся цены на бензин до конца года

Эксперт Скрябин: значительного удорожания бензина в РФ до конца года не будет

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочная станция
Заправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Значительного удорожания бензина до конца года в России не будет, но и снижения цен ожидать не стоит. Об этом агентству “Прайм" рассказал Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".
Глобальные перспективы рынка нефти на предстоящую зиму будут определяться геополитикой, решениями ОПЕК+ в декабре, итогами выборов в США, экономическими данными по КНР и США в том числе, говорит эксперт.
Однако, по его словам, цены на бензин в России в реальности мало связаны с динамикой нефти.
Примерно две трети от цены литра бензина в рознице - не менее 60%, - это налоги, акцизы и сборы всех уровней. А они не меняются в меньшую сторону.
"Поэтому снижения цены на бензин ждать вряд ли стоит", - считает Скрябин.
Топливо может дорожать в ответ на ажиотажный спрос, но чего-то атипичного для этого времени года "тоже пока не заметно".
"В среднем, бензин по году дорожает на уровне инфляции, нет предпосылок ожидать, что текущий год будет чем-то отличаться", - заключил экономист.
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