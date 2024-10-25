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Эксперт объяснил, как изменятся цены на бензин до конца года

Эксперт объяснил, как изменятся цены на бензин до конца года - 25.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, как изменятся цены на бензин до конца года

Значительного удорожания бензина до конца года в России не будет, но и снижения цен ожидать не стоит. Об этом агентству “Прайм" рассказал Дмитрий Скрябин,... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T02:02+0300

2024-10-25T02:02+0300

2024-10-25T02:02+0300

экономика

эксклюзив

бензин

цены

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Значительного удорожания бензина до конца года в России не будет, но и снижения цен ожидать не стоит. Об этом агентству “Прайм" рассказал Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".Глобальные перспективы рынка нефти на предстоящую зиму будут определяться геополитикой, решениями ОПЕК+ в декабре, итогами выборов в США, экономическими данными по КНР и США в том числе, говорит эксперт.Однако, по его словам, цены на бензин в России в реальности мало связаны с динамикой нефти.Примерно две трети от цены литра бензина в рознице - не менее 60%, - это налоги, акцизы и сборы всех уровней. А они не меняются в меньшую сторону."Поэтому снижения цены на бензин ждать вряд ли стоит", - считает Скрябин.Топливо может дорожать в ответ на ажиотажный спрос, но чего-то атипичного для этого времени года "тоже пока не заметно"."В среднем, бензин по году дорожает на уровне инфляции, нет предпосылок ожидать, что текущий год будет чем-то отличаться", - заключил экономист.

https://1prime.ru/20241023/benzin-852378276.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, бензин, цены