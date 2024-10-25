https://1prime.ru/20241025/biznes-852365236.html

Муж и жена – разные счета: как обезопасить семейный бизнес

Муж и жена – разные счета: как обезопасить семейный бизнес - 25.10.2024, ПРАЙМ

Муж и жена – разные счета: как обезопасить семейный бизнес

Хорошие девочки мечтают о муже бизнесмене, а плохие сразу думают о рисках и безопасности. В российском обществе наличие перспективного бизнеса у мужчины в браке | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T08:00+0300

2024-10-25T08:00+0300

2024-10-25T08:00+0300

мнения аналитиков

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852365236.jpg?1729832401

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Хорошие девочки мечтают о муже бизнесмене, а плохие сразу думают о рисках и безопасности. В российском обществе наличие перспективного бизнеса у мужчины в браке воспринимается как наличие репутации и статуса, что отражает в обществе статус его супруги и детей, также это активы, в том числе и денежные.Пока бизнес приносит положительные финансовые результаты и работает на благополучие и развитие семьи через приобретение семейного имущества, организацию отдыха и покупку дорогостоящих предметов, женщины редко задумываются о тесной взаимосвязи бизнеса с семьей, а тем более о рисках, которые могут произойти внезапно и разрушить привычный уклад жизни всей семьи.В частности, это может выразиться в потере семейных активов и накоплений, даже несмотря на то, что супруга также вносила свой вклад в их приобретение.Адвокат Виктория Шевцова рассказала, в чем проявляется незащищенность семьи от последствий ведения бизнеса супругом, какие есть риски, почему стоит задуматься об их предупреждении в момент "когда все складывается отлично", а, главное, как обезопасить себя и своих детей от последствий наступления этих самых рисков.Любой бизнес, особенно в текущих реалиях, имеет определённые риски – от убытков до полного банкротства. Суть в том, что в подобных случаях убытки должен возмещать сам бизнесмен и все это может отразиться на семье!Главный риск для семьи – не столько потеря основного заработка, а сколько потеря семейного капитала. Связано это с тем, что собственники и руководители бизнеса отвечают по долгам своей компании собственным, то есть общим с женой имуществом.Фактически это означает, что вся совместная собственность может быть арестована или изъята по решению суда для погашения всех долгов фирмы. То есть, ровно с половиной нажитого имущества придется расстаться, а это может быть и дом, и автомобили, недвижимость, и другие ценные вещи.В большинстве случаев, если процедура банкротства уже запущена, а длятся они от 3- 5 лет в целом, шансы защитить годами накопленный капитал в целостности практически невозможно, а большинство попыток семей сделать это через заключение брачного договора, соглашений о разделе имущества оборачиваются неудачей. "Спасая" имущество от банкротства, супруги спешат заключить брачный договор или соглашение о разделе имущества, переписывая весь массив имущества на жену. Для суда неравноценное распределение активов и заключение сделки для вида = основание признать ваш брачный договор или соглашение недействительным и направить имущество на погашение убытков компании мужа.Например, если брачным договором вы закрепили, что все автомобили являются личной собственностью супруги, а на самом деле фактически владеет им и пользуется супруг, а это очень легко установить сейчас по штрафам с камер, или если в результате раздела вы получили загородный дом вместе с детьми, а фактически все расходы продолжает нести супруг, то для суда очевиден факт сокрытия имущества, а значит скорее всего решение суда будет не в вашу пользу и дом у вас заберут.Очень важно прививать Культуру оформления деловых отношений, не только с бизнес-партнерами, но и семья должна быть защищена Брачным договором.Зачастую, когда в семье царит любовь и достаток, женщины подписывают любые документы, фактически не глядя, полностью доверяясь своему мужчине, при этом не проверяя их содержание. В этом и кроется колоссальная ошибка, когда подписанию документов отводят роль "простой формальности", а последствия напоминают сюжет сериала, когда "она осталась ни с чем"!Почему это так важно?Во-первых, документы могут содержать согласие на совершение любых сделок с вашей общей собственностью, например, дарения, купли-продажи, передачи её под залог. В практике нередки случаи, когда владельцы бизнеса ухитряются получить такое согласие супруги и дарят ваше совместное имущество своей же компании или его родственникам. При таком исходе в случае развода разделить это имуществу будет невозможно! Оно уже не принадлежит вам!Во-вторых, жены обычно, даже не подозревают, что играют немаловажную роль в бизнесе супруга, и также могут быть подвержены самостоятельным рискам потери не только совместно нажитого имущества, но и личных вещей – драгоценностей, дорогих вещей, вплоть до туфель и сумок. Например, супругу назначают директором компании мужа, в течение года она подписывает множество бумаг (финансовые решения компании) в потоке задач, а в результате подписания таких бумаг сама становится лицом, которое будет отвечать за долги фирмы.ВЫХОД ЕСТЬИдеального момента позаботиться о своей финансовой безопасности в кризис не существует, поскольку будущее предсказать невозможно, но принять факт риска и постараться заранее обезопасить себя, детей и мужа, вполне реализуемая задача.Давайте определимся, что "безопасная" фаза для заключения брачного договора – момент вступления в брак или начало ведения бизнеса супругом. Чтобы заключить хороший брачный договор, следует опираться на следующие рекомендации:- Открыто поговорите с супругом и честно признайте, глядя в глаза любимому человеку, что что-то может пойти не так, поэтому подумайте о порядке раздела общего имущества из состояния любви, поддержки и доверия, а не когда что-то случится.- Составьте список всех ваших ценных вещей и активов, которые вы хотите защитить от рисков ведения бизнеса;- Помните, что на любое имущество, лично у вас должны быть документы;- Закрепите раздельный режим собственности супругов на отдельное имущество – определив равноценно каждому из супругов активы в собственность.Если "безопасная фаза" для заключения брачного договора упущена и дела супруга в бизнесе плохи, развод и раздел имущества не исключается. Заключаемые брачные договоры, соглашения о разделе имущества и мировые соглашения в суде являются объектом пристального внимания для поиска способа оспаривания таких сделок, поэтому еще раз подчеркну, что обезопасить себя нужно до кризисной ситуации, а не когда "почувствовали" неладное, но вам в этом еще не признались. О чем не стоит забывать?При заключении сделок о разделе имущества соблюдайте баланс имущественных интересов.Например, стоит избегать условий соглашений, по которым все многомиллионное состояние достается супруге, а супруг получает лишь старый автомобиль. Для суда всегда подозрительны такие соглашения о разделе, поэтому с большой вероятностью оно будет отменено, а общее имущество направится на погашение долгов. Это же касается и алиментных соглашений, когда на содержание малолетнего ребенка выплачиваются миллионы ежемесячно.В соглашениях о разделе в случае передачи большего имущества супруге, чем супругу, стоит рассмотреть вопрос о денежной компенсации, а в алиментных соглашениях учитывать реальные суммы затрат на содержание ребенка и удовлетворение основных его потребностей.Если в соглашении о разделе имущества вы определили, что после развода 60% имущества перейдет жене, а мужу компенсация за передачу имущества больше половины, то обязательно переоформите активы (например, зарегистрируйте недвижимость через МФЦ), перечислите денежную компенсацию и сохраните подтверждение перевода в виде бумажных документов.Старайтесь все действия с имуществом или по заключенным с супругом договорам фиксировать! Чтобы у судов, например, не было вопросов по алиментному соглашению, сохраняйте доказательства выплаты алиментов супругом, подтверждения расходов на ребенка по этим алиментам – все лечения, клиники, образование.ЧТО МОЕ, ТО МОЕЕще один способ защитить имущество – четко отделить личные активы от совместно нажитого.В первую очередь, вы должны понимать, что будет считаться личным активом:- деньги на счетах, недвижимость, автомобили и иное имущество, полученное вами до брака;- полученные деньги, недвижимость и другое имущество в дар в любой момент брака;- полученные активы по наследству, как до брака, так и во время брака;- активы, которые вы приобрели в браке, но на средства от добрачного имущества.Зачастую в браке супруги используют личные активы, перечисленные выше, в семейной жизни, вкладывают в приобретение общего имущества, при этом забывая вносить изменения в брачный договор (или вовсе заключать его) и учитывать данные факты при распределении долей имущества между супругами.Лучше помимо внесения изменений в брачный договор сохранять документы, подтверждающее причастность активов к вашим личным активам (продали добрачную недвижимость и расширили жилплощадь – сохраните договоры, платежные документы).Таким способом в случае оспаривания сделок или уже обращения взыскания на активы семьи вы сможете доказать причастность объекта к личной собственности.ВСЕ ДЕТЯМИли о рисках передачи имущества детям.Сделки о передаче имущества детям также являются предметом внимания у суда, если они совершены в течение 3 лет до введения банкротства, а фактически дети не пользовались этим имуществом.Такие сделки тоже воспринимаются как попытки скрыть имущество и в некоторых спорах судам удается признать недействительными сделки по передаче имущества детям. Например, юридический и бизнес-мир взбудоражил случай, когда дети директора обанкротившейся компании были вынуждены расплачиваться за долги своего папы и его фирмы. Дети получили от родителей объекты недвижимости будучи еще школьниками. Суды привлекли к ответственности детей, поскольку не было убедительных доказательств, что дети могли в силу возраста пользоваться и распоряжаться подаренным, то есть быть полноценными собственниками.Во избежание таких рисков необходимо понимать, что дети не являются стороной в отношении вашего совместно нажитого имущества, такие вопросы регулируются исключительно между супругами. Именно поэтому дарение детям всего массива общего имущества расценивается судами как попытка уйти от ответственности в банкротстве. Лучший способ обеспечить будущее детей – заключить юридически правильный брачный договор и составить завещание на детей, по которому им достанется, например, квартира, перешедшая супруге по брачному контракту.И, конечно, еще раз напоминаем о завышенных алиментных соглашениях на содержание детей, которые также являются предметом оспаривания в суде, как и другие сделки.УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗАВЕЛИ НА НЕГО, А КВАРТИРА АРЕСТОВАНА ВАШАЕсли в рамках управления бизнесом или при иных обстоятельствах один из супругов, будет привлечен к уголовной ответственности, то риску подвергается не только бизнес, но и семья, так как выносится постановление об аресте, счетов компании, личных счетов, аресте имущества на весь период следствия.Правоохранительные органы не будут разбираться, является ли записанное на супруга имущество вашим общим или супруг его купил на подаренные деньги вашими родителями, для них семейный капитал – способ возместить ущерб от преступления.Вас не уведомят об аресте, а снять его будет невозможно ровно до того момента, пока вы не докажете, что имущество является совместным или личным или пока весь ущерб, причиненный преступлением, не будет возмещен. Супруги зачастую находятся в безвыходной ситуации: или жить с арестом на имуществе и ждать часа, когда его часть заберут или самостоятельно вносить денежные средства для возмещения ущерба, охраняя целостность активов.Соблюдая все изложенные рекомендации, вы минимизируете риски, однако ситуация каждой семьи индивидуальна и требует отдельного анализа. Лучшая проактивная защита – это заранее обдуманные риски и способы их минимизации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Виктория Шевцова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852365086_0:4:801:805_100x100_80_0_0_a6554903cd90da66501e4a0dc9defb3e.jpg

Виктория Шевцова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852365086_0:4:801:805_100x100_80_0_0_a6554903cd90da66501e4a0dc9defb3e.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Виктория Шевцова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852365086_0:4:801:805_100x100_80_0_0_a6554903cd90da66501e4a0dc9defb3e.jpg

мнения аналитиков, бизнес