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Индонезия намерена стать членом БРИКС

Индонезия намерена стать членом БРИКС - 25.10.2024, ПРАЙМ

Индонезия намерена стать членом БРИКС

Индонезия намерена стать государством-членом БРИКС, следует из заявления министерства иностранных дел страны. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T08:08+0300

2024-10-25T08:08+0300

2024-10-25T08:17+0300

политика

брикс

индонезия

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ДЖАКАРТА, 25 окт - ПРАЙМ. Индонезия намерена стать государством-членом БРИКС, следует из заявления министерства иностранных дел страны."Министр иностранных дел Сугионо на саммите "БРИКС плюс" выразил намерение Индонезии присоединиться к БРИКС…", - подчеркнули в министерстве. Таким образом, отметили дипломаты, государство стремится укрепить свои позиции в качестве моста между развитыми и развивающимися странами, а также продвигать идею продовольственной безопасности, энергетической устойчивости и сокращению бедности на Глобальном Юге.В ходе своего участия на саммите объединения Индонезия в очередной раз отметила важность глобальной солидарности, а также необходимость многосторонней реформы для дальнейшего повышения представительства государства в организации.

https://1prime.ru/20241025/rynok-852410091.html

индонезия

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брикс, индонезия