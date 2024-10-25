https://1prime.ru/20241025/briks-852413076.html

В США высмеяли слова об "изоляции" России одной фотографией Путина с БРИКС

В США высмеяли слова об "изоляции" России одной фотографией Путина с БРИКС - 25.10.2024, ПРАЙМ

В США высмеяли слова об "изоляции" России одной фотографией Путина с БРИКС

Американский журналист Джексон Хинкл иронично отметил "изоляцию" России, опубликовав фотографию Путина на саммите БРИКС. Об этом он написал в социальной сети Х. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T09:29+0300

2024-10-25T09:29+0300

2024-10-25T09:29+0300

политика

россия

запад

брикс

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Американский журналист Джексон Хинкл иронично отметил "изоляцию" России, опубликовав фотографию Путина на саммите БРИКС. Об этом он написал в социальной сети Х."Путин изолирован", — заметил Хикнл.Ранее сообщалось, что мировые СМИ внимательно проследили за этой встречей, считая ее подтверждением отсутствия изоляции России и вызовом гегемонии западных стран. БРИКС также назвали процветающим объединением, придающим новую энергию и перспективы.Сам Путин заявил о провале кампании по изоляции России, начатой Западом после специальной военной операции. Первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский отметил, что на самом деле в изоляции находится Запад, так как своими подходами он отталкивает от себя страны глобального Юга.

https://1prime.ru/20241025/briks-852411528.html

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россия, запад, брикс