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В США высмеяли слова об "изоляции" России одной фотографией Путина с БРИКС - 25.10.2024, ПРАЙМ
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В США высмеяли слова об "изоляции" России одной фотографией Путина с БРИКС
В США высмеяли слова об "изоляции" России одной фотографией Путина с БРИКС - 25.10.2024, ПРАЙМ
В США высмеяли слова об "изоляции" России одной фотографией Путина с БРИКС
Американский журналист Джексон Хинкл иронично отметил "изоляцию" России, опубликовав фотографию Путина на саммите БРИКС. Об этом он написал в социальной сети Х. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T09:29+0300
2024-10-25T09:29+0300
политика
россия
запад
брикс
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Американский журналист Джексон Хинкл иронично отметил "изоляцию" России, опубликовав фотографию Путина на саммите БРИКС. Об этом он написал в социальной сети Х."Путин изолирован", — заметил Хикнл.Ранее сообщалось, что мировые СМИ внимательно проследили за этой встречей, считая ее подтверждением отсутствия изоляции России и вызовом гегемонии западных стран. БРИКС также назвали процветающим объединением, придающим новую энергию и перспективы.Сам Путин заявил о провале кампании по изоляции России, начатой Западом после специальной военной операции. Первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский отметил, что на самом деле в изоляции находится Запад, так как своими подходами он отталкивает от себя страны глобального Юга.
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россия, запад, брикс
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, БРИКС
09:29 25.10.2024
 
В США высмеяли слова об "изоляции" России одной фотографией Путина с БРИКС

Журналист Хинкл фотографией Путина с саммита БРИКС высмеял Запад

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
XVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Американский журналист Джексон Хинкл иронично отметил "изоляцию" России, опубликовав фотографию Путина на саммите БРИКС. Об этом он написал в социальной сети Х.
"Путин изолирован", — заметил Хикнл.
Ранее сообщалось, что мировые СМИ внимательно проследили за этой встречей, считая ее подтверждением отсутствия изоляции России и вызовом гегемонии западных стран. БРИКС также назвали процветающим объединением, придающим новую энергию и перспективы.
Сам Путин заявил о провале кампании по изоляции России, начатой Западом после специальной военной операции. Первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский отметил, что на самом деле в изоляции находится Запад, так как своими подходами он отталкивает от себя страны глобального Юга.
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