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Платежная система БРИКС может стать прорывом, заявил китайский эксперт

Платежная система БРИКС может стать прорывом, заявил китайский эксперт - 25.10.2024, ПРАЙМ

Платежная система БРИКС может стать прорывом, заявил китайский эксперт

Новая платежная система БРИКС может стать "прорывом", однако ей предстоит зарекомендовать себя, она также может нуждаться в реформировании, чтобы стать... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T14:48+0300

2024-10-25T14:48+0300

2024-10-25T14:48+0300

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Новая платежная система БРИКС может стать "прорывом", однако ей предстоит зарекомендовать себя, она также может нуждаться в реформировании, чтобы стать достойной альтернативой SWIFT, заявил РИА Новости вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг. "В то время как детальная информация по платежной системе БРИКС пока не обнародована, сам факт появления подобной системы уже является большим прорывом, поскольку создаст альтернативу существующей системе SWIFT, которая, к сожалению, широко используется… Западом… в качестве оружия", - сказал он. "Недавно представленной платежной системе БРИКС предстоит выдержать проверку временем, чтобы ее приняло большее число участников. Возможно, с течением времени ей предстоит реформирование, чтобы в конечном итоге эта система была признана достойной альтернативой SWIFT", - добавил он. Вонг выразил несогласие с мнением о том, что использование национальных валют при торговых расчетах представляет собой шаг назад. Лидеры стран БРИКС на саммите организации в Казани 22-24 октября договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что участники саммита БРИКС в Казани предметно обсудят общий проект финансово-расчетной системы. Кроме того, на расширенном заседании саммита в Казани президент России Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока. При этом, по словам Пескова, инвестиционная платформа БРИКС предлагается не как альтернатива платежной системе SWIFT. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала о том, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу "БРИКС Бридж" (BRICS Bridge).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, финансы