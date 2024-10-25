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БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, заявила Набиуллина

БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, заявила Набиуллина - 25.10.2024, ПРАЙМ

БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, заявила Набиуллина

БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, так как страны объединения находятся на другом технологическом уровне, однако вопросы развития расчетов в... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T16:57+0300

2024-10-25T16:57+0300

2024-10-25T16:57+0300

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россия

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эльвира набиуллина

единая валюта

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, так как страны объединения находятся на другом технологическом уровне, однако вопросы развития расчетов в национальных валютах продолжают обсуждаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Ранее, в среду, после завершения заседания БРИКС в Казани в расширенном составе президент РФ Владимир Путин покидал зал с символической "купюрой БРИКС". Президент показал ее Набиуллиной. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, глава ЦБ не была довольна. "Что касается БРИКС, во-первых, я думаю, что мы все-таки на другом технологическом уровне, чтобы иметь общие бумажные наличные деньги. Если уж и говорить, то в терминах цифровых финансовых активов и так далее", - прокомментировала глава ЦБ свое отношение к "купюре БРИКС". Говоря о создании единой валюты БРИКС, Набиуллина отметила, что это очень сложный процесс. Он требует долгой гармонизации и интеграции во многих сферах экономики и финансов. "Но мы, естественно, обсуждаем вопросы развития расчетов в национальных валютах, использования разных новых технологических и платформенных решений, чтобы облегчить торговлю и инвестиции нашими странам", - заключила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, брикс, эльвира набиуллина, единая валюта