https://1prime.ru/20241025/briks-852429400.html
БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, заявила Набиуллина
БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, заявила Набиуллина - 25.10.2024, ПРАЙМ
БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, заявила Набиуллина
БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, так как страны объединения находятся на другом технологическом уровне, однако вопросы развития расчетов в... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T16:57+0300
2024-10-25T16:57+0300
2024-10-25T16:57+0300
банк россии
россия
брикс
эльвира набиуллина
единая валюта
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/38/842323885_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_7f545455453bd28ea7181a197beaa5d1.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, так как страны объединения находятся на другом технологическом уровне, однако вопросы развития расчетов в национальных валютах продолжают обсуждаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Ранее, в среду, после завершения заседания БРИКС в Казани в расширенном составе президент РФ Владимир Путин покидал зал с символической "купюрой БРИКС". Президент показал ее Набиуллиной. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, глава ЦБ не была довольна. "Что касается БРИКС, во-первых, я думаю, что мы все-таки на другом технологическом уровне, чтобы иметь общие бумажные наличные деньги. Если уж и говорить, то в терминах цифровых финансовых активов и так далее", - прокомментировала глава ЦБ свое отношение к "купюре БРИКС". Говоря о создании единой валюты БРИКС, Набиуллина отметила, что это очень сложный процесс. Он требует долгой гармонизации и интеграции во многих сферах экономики и финансов. "Но мы, естественно, обсуждаем вопросы развития расчетов в национальных валютах, использования разных новых технологических и платформенных решений, чтобы облегчить торговлю и инвестиции нашими странам", - заключила она.
https://1prime.ru/20241025/briks-852422796.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/38/842323885_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_6df995019a21a1f8e3ee4163766a2ddb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брикс, эльвира набиуллина, единая валюта
Банк России, РОССИЯ, БРИКС, Эльвира Набиуллина, единая валюта
БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, заявила Набиуллина
Набиуллина: БРИКС находится на другом уровне, чтобы иметь общие бумажные деньги
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, так как страны объединения находятся на другом технологическом уровне, однако вопросы развития расчетов в национальных валютах продолжают обсуждаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Ранее, в среду, после завершения заседания БРИКС в Казани в расширенном составе президент РФ Владимир Путин покидал зал с символической "купюрой БРИКС". Президент показал ее Набиуллиной. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, глава ЦБ не была довольна.
"Что касается БРИКС, во-первых, я думаю, что мы все-таки на другом технологическом уровне, чтобы иметь общие бумажные наличные деньги. Если уж и говорить, то в терминах цифровых финансовых активов и так далее", - прокомментировала глава ЦБ свое отношение к "купюре БРИКС".
Говоря о создании единой валюты БРИКС, Набиуллина отметила, что это очень сложный процесс. Он требует долгой гармонизации и интеграции во многих сферах экономики и финансов.
"Но мы, естественно, обсуждаем вопросы развития расчетов в национальных валютах, использования разных новых технологических и платформенных решений, чтобы облегчить торговлю и инвестиции нашими странам", - заключила она.
Платежная система БРИКС может стать прорывом, заявил китайский эксперт