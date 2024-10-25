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БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, заявила Набиуллина - 25.10.2024, ПРАЙМ
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БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, заявила Набиуллина
БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, заявила Набиуллина - 25.10.2024, ПРАЙМ
БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, заявила Набиуллина
БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, так как страны объединения находятся на другом технологическом уровне, однако вопросы развития расчетов в... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T16:57+0300
2024-10-25T16:57+0300
банк россии
россия
брикс
эльвира набиуллина
единая валюта
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, так как страны объединения находятся на другом технологическом уровне, однако вопросы развития расчетов в национальных валютах продолжают обсуждаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Ранее, в среду, после завершения заседания БРИКС в Казани в расширенном составе президент РФ Владимир Путин покидал зал с символической "купюрой БРИКС". Президент показал ее Набиуллиной. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, глава ЦБ не была довольна. "Что касается БРИКС, во-первых, я думаю, что мы все-таки на другом технологическом уровне, чтобы иметь общие бумажные наличные деньги. Если уж и говорить, то в терминах цифровых финансовых активов и так далее", - прокомментировала глава ЦБ свое отношение к "купюре БРИКС". Говоря о создании единой валюты БРИКС, Набиуллина отметила, что это очень сложный процесс. Он требует долгой гармонизации и интеграции во многих сферах экономики и финансов. "Но мы, естественно, обсуждаем вопросы развития расчетов в национальных валютах, использования разных новых технологических и платформенных решений, чтобы облегчить торговлю и инвестиции нашими странам", - заключила она.
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россия, брикс, эльвира набиуллина, единая валюта
Банк России, РОССИЯ, БРИКС, Эльвира Набиуллина, единая валюта
16:57 25.10.2024
 
БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, заявила Набиуллина

Набиуллина: БРИКС находится на другом уровне, чтобы иметь общие бумажные деньги

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС в ЮАР
Логотип саммита БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, так как страны объединения находятся на другом технологическом уровне, однако вопросы развития расчетов в национальных валютах продолжают обсуждаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Ранее, в среду, после завершения заседания БРИКС в Казани в расширенном составе президент РФ Владимир Путин покидал зал с символической "купюрой БРИКС". Президент показал ее Набиуллиной. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, глава ЦБ не была довольна.
"Что касается БРИКС, во-первых, я думаю, что мы все-таки на другом технологическом уровне, чтобы иметь общие бумажные наличные деньги. Если уж и говорить, то в терминах цифровых финансовых активов и так далее", - прокомментировала глава ЦБ свое отношение к "купюре БРИКС".
Говоря о создании единой валюты БРИКС, Набиуллина отметила, что это очень сложный процесс. Он требует долгой гармонизации и интеграции во многих сферах экономики и финансов.
"Но мы, естественно, обсуждаем вопросы развития расчетов в национальных валютах, использования разных новых технологических и платформенных решений, чтобы облегчить торговлю и инвестиции нашими странам", - заключила она.
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14:48
 
Банк РоссииРОССИЯБРИКСЭльвира Набиуллинаединая валюта
 
 
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