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Глава ЦБ считает, что бюджетная политика в России будет дезинфляционной - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Глава ЦБ считает, что бюджетная политика в России будет дезинфляционной
Глава ЦБ считает, что бюджетная политика в России будет дезинфляционной - 25.10.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ считает, что бюджетная политика в России будет дезинфляционной
ЦБ предполагает, что бюджетная политика в России в 2025 году будет дезинфляционной, рост расходов бюджета на 1,5 триллиона рублей даст в основном эффект на... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T15:58+0300
2024-10-25T16:51+0300
банк россии
россия
эльвира набиуллина
бюджет
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. ЦБ предполагает, что бюджетная политика в России в 2025 году будет дезинфляционной, рост расходов бюджета на 1,5 триллиона рублей даст в основном эффект на инфляцию текущего года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.Отвечая на вопрос о том, как дополнительные расходы бюджета в 1,5 триллиона рублей отразятся на ключевой ставке в 2025 году, она заявила, что "это один из факторов" влияния на ее траекторию на последующий год. "И причем по бюджету, по этим дополнительным средствам в бюджете, основное влияние – это влияние на инфляцию этого года. И оно уже, мы думаем, частично реализовалось в той повышенной инфляции, которую мы имеем сейчас, и в том, что инфляция по этому году будет 8–8,5%... Какие-то элементы могут перейти на следующий год, какие-то эффекты, но в основном эффект от этих полутора триллионов – это эффекты на инфляцию этого года", - добавила глава ЦБ."А в следующем году у нас все-таки, как предполагается, в соответствии с объявленными параметрами бюджетная политика будет оказывать дезинфляционное влияние, и мы это учитываем", – отметила Набиуллина.Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
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россия, эльвира набиуллина, бюджет
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, бюджет
15:58 25.10.2024 (обновлено: 16:51 25.10.2024)
 
Глава ЦБ считает, что бюджетная политика в России будет дезинфляционной

Набиуллина: бюджетная политика в России в 2025 году будет дезинфляционной

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. ЦБ предполагает, что бюджетная политика в России в 2025 году будет дезинфляционной, рост расходов бюджета на 1,5 триллиона рублей даст в основном эффект на инфляцию текущего года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Отвечая на вопрос о том, как дополнительные расходы бюджета в 1,5 триллиона рублей отразятся на ключевой ставке в 2025 году, она заявила, что "это один из факторов" влияния на ее траекторию на последующий год. "
И причем по бюджету, по этим дополнительным средствам в бюджете, основное влияние – это влияние на инфляцию этого года. И оно уже, мы думаем, частично реализовалось в той повышенной инфляции, которую мы имеем сейчас, и в том, что инфляция по этому году будет 8–8,5%... Какие-то элементы могут перейти на следующий год, какие-то эффекты, но в основном эффект от этих полутора триллионов – это эффекты на инфляцию этого года", - добавила глава ЦБ.
"А в следующем году у нас все-таки, как предполагается, в соответствии с объявленными параметрами бюджетная политика будет оказывать дезинфляционное влияние, и мы это учитываем", – отметила Набиуллина.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
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