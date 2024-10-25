https://1prime.ru/20241025/diplomatiya-852415478.html
Придется отменить. В США нашли способ примирить США, НАТО и Россию
Придется отменить. В США нашли способ примирить США, НАТО и Россию - 25.10.2024, ПРАЙМ
Придется отменить. В США нашли способ примирить США, НАТО и Россию
Напряженность во взаимоотношениях Вашингтона, Североатлантического альянса и Москвы заключается не во враждебности. Страны должны заново выстроить... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T11:03+0300
2024-10-25T11:03+0300
2024-10-25T11:04+0300
политика
нато
россия
конфликт
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Напряженность во взаимоотношениях Вашингтона, Североатлантического альянса и Москвы заключается не во враждебности. Страны должны заново выстроить дипломатические отношения, а Запад - ослабить санкции и открыть доступ России на энергетический рынок, передает издание TNI.Так, после окончания конфликта на Украине Москва вероятнее всего предпримет все необходимые действия, чтобы максимально отодвинуть западную угрозу от своих границ. При этом в отношениях Запада и России лучшим вариантом станет выстраивание "состязательного сосуществования".Авторы статьи подчеркнули, что ослабление противостояния двух сторон практически неосуществимо в ближайшие десятилетия. Россия остается сильным игроком, обладающим ядерным оружием и активно развивающим свой технологический потенциал. Однако даже в таких условиях возможно установление мирного сосуществования.Для этого, заключили авторы, США и НАТО вынуждены будут найти равновесие между устрашением и дипломатией в своей политике.Полный текст читайте на ИноСМИ
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нато, россия, конфликт
Политика, НАТО, РОССИЯ, конфликт
Придется отменить. В США нашли способ примирить США, НАТО и Россию
NI: чтобы избежать конфликта с Россией, НАТО надо поработать над дипломатией
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ.
Напряженность во взаимоотношениях Вашингтона, Североатлантического альянса и Москвы заключается не во враждебности. Страны должны заново выстроить дипломатические отношения, а Запад - ослабить санкции и открыть доступ России на энергетический рынок, передает издание TNI
.
Так, после окончания конфликта на Украине Москва вероятнее всего предпримет все необходимые действия, чтобы максимально отодвинуть западную угрозу от своих границ. При этом в отношениях Запада и России лучшим вариантом станет выстраивание "состязательного сосуществования".
Авторы статьи подчеркнули, что ослабление противостояния двух сторон практически неосуществимо в ближайшие десятилетия. Россия остается сильным игроком, обладающим ядерным оружием и активно развивающим свой технологический потенциал. Однако даже в таких условиях возможно установление мирного сосуществования.
Для этого, заключили авторы, США и НАТО вынуждены будут найти равновесие между устрашением и дипломатией в своей политике.
СМИ: ЕС может добавить не менее 45 судов в санкционные списки против России