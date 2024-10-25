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Набиуллина назвала индексацию тарифов ЖКХ аргументом в пользу жесткой ДКП

Набиуллина назвала индексацию тарифов ЖКХ аргументом в пользу жесткой ДКП - 25.10.2024, ПРАЙМ

Набиуллина назвала индексацию тарифов ЖКХ аргументом в пользу жесткой ДКП

Индексация тарифов ЖКХ является еще одним аргументом в пользу жесткой денежно-кредитной политики Банка России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T15:10+0300

2024-10-25T15:10+0300

2024-10-25T15:20+0300

банк россии

тарифы жкх

дкп

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Индексация тарифов ЖКХ является еще одним аргументом в пользу жесткой денежно-кредитной политики Банка России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.По ее словам, в ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора на автомобили."Кроме того, важным проинфляционным фактором является повышение тарифов ЖКХ и железнодорожных перевозок значительно большими темпами, чем 4%. Это еще один аргумент в пользу дополнительной жесткости денежно-кредитной политики", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

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тарифы жкх, дкп