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Набиуллина объяснила, почему мягкая ДКП не поможет компаниям

Набиуллина объяснила, почему мягкая ДКП не поможет компаниям - 25.10.2024, ПРАЙМ

Набиуллина объяснила, почему мягкая ДКП не поможет компаниям

Мягкая денежно-кредитная политика не поможет компаниям в условиях перегретой экономики, а лишь разгонит инфляционную спираль, заявила глава Банка России Эльвира | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T16:50+0300

2024-10-25T16:50+0300

2024-10-25T16:50+0300

банк россии

россия

эльвира набиуллина

денежно-кредитная политика

бизнес

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Мягкая денежно-кредитная политика не поможет компаниям в условиях перегретой экономики, а лишь разгонит инфляционную спираль, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. "При сильном дефиците физических ресурсов как сейчас, единственным результатом дешевого финансирования будет еще более острая конкуренция между компаниями за эти ресурсы, рост цен на них, рост цен на конечную продукцию, это будет инфляционная спираль. Поэтому, конечно, вот кажущиеся с точки зрения отдельного предприятия простыми решения, они в рамках экономики ведут к обратным результатам", - сказала она, отвечая на вопрос, может ли снижение ключевой ставки помочь компаниям увеличить производство. По словам Набиуллиной, у компании, которая получила "дешевые деньги", есть три варианта, на что их потратить - на привлечение дополнительной рабочей силы, повышение производительности или покупку импортного оборудования. Однако глава ЦБ отмечает, что свободных рук в экономике не осталось, для производства дополнительного отечественного оборудования также нужны работники, покупка импортного оборудования приведет к ослаблению курса рубля и проинфляционному эффекту. Она подчеркивает, что в ситуации, когда экономика находится в перегреве, когда безработица постоянно обновляет исторические минимумы, снижение ключевой ставки может помочь только отдельным компаниям увеличить производство. "Высокая инфляция где-то даже выгодна, делает беспроблемной жизнь компаниям, которые монополисты и где спрос не эластичен: вы повышаете цены, но все равно вашу цену покупают, и вы можете все переносить в цены, и за это будут платить граждане. Это будет просто развитие этих компаний, удержание их прибыли за счет доходов граждан. Поэтому на самом деле есть независимость Центрального банка, которая отвечает за ценовую стабильность в интересах граждан и бизнеса", - заключила Набиуллина.

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россия, эльвира набиуллина, денежно-кредитная политика, бизнес