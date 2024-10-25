https://1prime.ru/20241025/dogovor-852409749.html

Республика Сербская намерена продлить договор с "Газпромом"

Республика Сербская намерена продлить договор с "Газпромом" - 25.10.2024, ПРАЙМ

Республика Сербская намерена продлить договор с "Газпромом"

Республика Сербская хочет продлить текущий договор с "Газпромом", считает, что проблем с этим не будет, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T05:46+0300

2024-10-25T05:46+0300

2024-10-25T05:51+0300

газпром

республика сербская

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/84253/06/842530613_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_4701a26f57ce6a4e18d21c3c786e4601.jpg

КАЗАНЬ, 25 окт - ПРАЙМ. Республика Сербская хочет продлить текущий договор с "Газпромом", считает, что проблем с этим не будет, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. "Мы хотим продлить (существующий договор с Газпромом - прим. ред.), и думаю, что (это) не будет проблем", - сказал он в беседе с агентством. "Мы сделаем все для того, чтобы сохранить наше сотрудничество с "Газпромом". За это также благодарен президенту (России Владимиру) Путину, за понимание и поддержку этого сотрудничества. Мы будем продолжать так работать и в будущем. Предложение "Газпрома" для нас - самый лучший вариант, и не только для нас, но и для других народов БиГ", - пояснил Додик.

https://1prime.ru/20241025/benzin-852387939.html

республика сербская

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газпром, республика сербская