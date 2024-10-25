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Республика Сербская намерена продлить договор с "Газпромом"
Республика Сербская намерена продлить договор с "Газпромом" - 25.10.2024, ПРАЙМ
Республика Сербская намерена продлить договор с "Газпромом"
Республика Сербская хочет продлить текущий договор с "Газпромом", считает, что проблем с этим не будет, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T05:46+0300
2024-10-25T05:46+0300
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КАЗАНЬ, 25 окт - ПРАЙМ. Республика Сербская хочет продлить текущий договор с "Газпромом", считает, что проблем с этим не будет, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. "Мы хотим продлить (существующий договор с Газпромом - прим. ред.), и думаю, что (это) не будет проблем", - сказал он в беседе с агентством. "Мы сделаем все для того, чтобы сохранить наше сотрудничество с "Газпромом". За это также благодарен президенту (России Владимиру) Путину, за понимание и поддержку этого сотрудничества. Мы будем продолжать так работать и в будущем. Предложение "Газпрома" для нас - самый лучший вариант, и не только для нас, но и для других народов БиГ", - пояснил Додик.
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газпром, республика сербская
Газпром, Республика Сербская, Энергетика
Республика Сербская намерена продлить договор с "Газпромом"
Додик: республика Сербская хочет продлить текущий договор с "Газпромом"
КАЗАНЬ, 25 окт - ПРАЙМ. Республика Сербская хочет продлить текущий договор с "Газпромом", считает, что проблем с этим не будет, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.
"Мы хотим продлить (существующий договор с Газпромом - прим. ред.), и думаю, что (это) не будет проблем", - сказал он в беседе с агентством.
"Мы сделаем все для того, чтобы сохранить наше сотрудничество с "Газпромом". За это также благодарен президенту (России Владимиру) Путину, за понимание и поддержку этого сотрудничества. Мы будем продолжать так работать и в будущем. Предложение "Газпрома" для нас - самый лучший вариант, и не только для нас, но и для других народов БиГ", - пояснил Додик.
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