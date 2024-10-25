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В Минфине рассказали, как США используют доллар в качестве оружия - 25.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241025/dollar-852433766.html
В Минфине рассказали, как США используют доллар в качестве оружия
В Минфине рассказали, как США используют доллар в качестве оружия - 25.10.2024, ПРАЙМ
В Минфине рассказали, как США используют доллар в качестве оружия
США используют доллар как оружие, блокируя резервы, запрещают транзакции и вводят санкции на банки, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T18:16+0300
2024-10-25T18:22+0300
экономика
россия
минфин
сша
доллар
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ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. США используют доллар как оружие, блокируя резервы, запрещают транзакции и вводят санкции на банки, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Сейчас доллар доминирует как валюта для проведения транзакций, как резервная валюта для сбережений, и они этим пользуются, начинают использовать доллар, по сути как оружие: забирают, блокируют резервы, запрещают транзакции и вводят санкции на банки, пользуясь сетью корреспондентских счетов и так далее", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. По словам замминистра, Соединенным Штатам самим очень сложно осознать риски того, что делают сейчас их финансовые власти и политические власти. "Конечно, у этого есть огромные долгосрочные последствия, и про это говорим не только мы, про это говорит огромное количество экономистов", - добавил он.
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россия, минфин, сша, доллар
Экономика, РОССИЯ, Минфин, США, доллар
18:16 25.10.2024 (обновлено: 18:22 25.10.2024)
 
В Минфине рассказали, как США используют доллар в качестве оружия

Минфин: используя доллар как оружие, США блокируют резервы, запрещают транзакции

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. США используют доллар как оружие, блокируя резервы, запрещают транзакции и вводят санкции на банки, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Сейчас доллар доминирует как валюта для проведения транзакций, как резервная валюта для сбережений, и они этим пользуются, начинают использовать доллар, по сути как оружие: забирают, блокируют резервы, запрещают транзакции и вводят санкции на банки, пользуясь сетью корреспондентских счетов и так далее", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
По словам замминистра, Соединенным Штатам самим очень сложно осознать риски того, что делают сейчас их финансовые власти и политические власти.
"Конечно, у этого есть огромные долгосрочные последствия, и про это говорим не только мы, про это говорит огромное количество экономистов", - добавил он.
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