https://1prime.ru/20241025/dolya-852430709.html

Путин разрешил продажу доли немецкой Fraport в УК аэропорта "Пулково"

Путин разрешил продажу доли немецкой Fraport в УК аэропорта "Пулково" - 25.10.2024, ПРАЙМ

Путин разрешил продажу доли немецкой Fraport в УК аэропорта "Пулково"

Президент РФ Владимир Путин разрешил "Орбит Авиэйшн ЛЛС" (Orbit Aviation LLC) выкупить долю немецкого акционера Fraport, которая составляет 25% в уставном... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T17:04+0300

2024-10-25T17:04+0300

2024-10-25T17:04+0300

экономика

россия

владимир путин

доля

продажа бизнеса

аэропорт пулково

https://cdnn.1prime.ru/img/82658/68/826586843_0:57:1001:620_1920x0_80_0_0_50bf71a3e2b436809029405ee7e44026.jpg

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил "Орбит Авиэйшн ЛЛС" (Orbit Aviation LLC) выкупить долю немецкого акционера Fraport, которая составляет 25% в уставном капитале управляющей компании аэропорта "Пулково" - "Холдинг ВВСС", говорится в распоряжении главы государства, размещенном на официальном сайте правовой информации. "В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. Nº 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение "Орбит Авиэйшн ЛЛС" (Orbit Aviation LLC) сделки по приобретению 25 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Холдинг ВВСС", принадлежащих "Фрапорт АГ Франкфурт Айропорт Сервисе Ворлдвайд" (Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide)", - говорится в документе. Президент в конце 2023 года подписал указ, согласно которому 100% долей в уставном капитале "Воздушных ворот Северной столицы", принадлежавшие кипрской Thalita Trading Limited, были переданы в собственность нового ООО "Холдинг BBCC" с уставным капиталом 169 миллиардов рублей. Как отмечалось, эти меры необходимы для защиты национальных интересов и экономической безопасности страны в связи с санкционным воздействием. Сообщалось, что "Холдинг ВВСС" создается правительством, но оно не является учредителем и участником общества. Ими остаются компании, владевшие ВВСС через кипрский офшор. Так, согласно указу, крупнейшие участники нового холдинга – Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide с долей в 25%, F3 Holding LLC - 24,99%, ООО "Бизнес-Финанс" - 16,79%, ООО "ВТБ Инфраструктурный Холдинг" - 8,22%.

https://1prime.ru/20241023/doli-852359090.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, доля, продажа бизнеса, аэропорт пулково