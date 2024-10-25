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Путин разрешил продажу доли немецкой Fraport в УК аэропорта "Пулково"
Путин разрешил продажу доли немецкой Fraport в УК аэропорта "Пулково" - 25.10.2024, ПРАЙМ
Путин разрешил продажу доли немецкой Fraport в УК аэропорта "Пулково"
Президент РФ Владимир Путин разрешил "Орбит Авиэйшн ЛЛС" (Orbit Aviation LLC) выкупить долю немецкого акционера Fraport, которая составляет 25% в уставном... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T17:04+0300
2024-10-25T17:04+0300
2024-10-25T17:04+0300
экономика
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил "Орбит Авиэйшн ЛЛС" (Orbit Aviation LLC) выкупить долю немецкого акционера Fraport, которая составляет 25% в уставном капитале управляющей компании аэропорта "Пулково" - "Холдинг ВВСС", говорится в распоряжении главы государства, размещенном на официальном сайте правовой информации. "В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. Nº 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение "Орбит Авиэйшн ЛЛС" (Orbit Aviation LLC) сделки по приобретению 25 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Холдинг ВВСС", принадлежащих "Фрапорт АГ Франкфурт Айропорт Сервисе Ворлдвайд" (Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide)", - говорится в документе. Президент в конце 2023 года подписал указ, согласно которому 100% долей в уставном капитале "Воздушных ворот Северной столицы", принадлежавшие кипрской Thalita Trading Limited, были переданы в собственность нового ООО "Холдинг BBCC" с уставным капиталом 169 миллиардов рублей. Как отмечалось, эти меры необходимы для защиты национальных интересов и экономической безопасности страны в связи с санкционным воздействием. Сообщалось, что "Холдинг ВВСС" создается правительством, но оно не является учредителем и участником общества. Ими остаются компании, владевшие ВВСС через кипрский офшор. Так, согласно указу, крупнейшие участники нового холдинга – Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide с долей в 25%, F3 Holding LLC - 24,99%, ООО "Бизнес-Финанс" - 16,79%, ООО "ВТБ Инфраструктурный Холдинг" - 8,22%.
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россия, владимир путин, доля, продажа бизнеса, аэропорт пулково
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, доля, продажа бизнеса, аэропорт Пулково
Путин разрешил продажу доли немецкой Fraport в УК аэропорта "Пулково"
Путин разрешил продажу Orbit Aviation LLC доли Fraport в УК аэропорта "Пулково
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил "Орбит Авиэйшн ЛЛС" (Orbit Aviation LLC) выкупить долю немецкого акционера Fraport, которая составляет 25% в уставном капитале управляющей компании аэропорта "Пулково" - "Холдинг ВВСС", говорится в распоряжении главы государства, размещенном на официальном сайте правовой информации.
"В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. Nº 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение "Орбит Авиэйшн ЛЛС" (Orbit Aviation LLC) сделки по приобретению 25 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Холдинг ВВСС", принадлежащих "Фрапорт АГ Франкфурт Айропорт Сервисе Ворлдвайд" (Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide)", - говорится в документе.
Президент в конце 2023 года подписал указ, согласно которому 100% долей в уставном капитале "Воздушных ворот Северной столицы", принадлежавшие кипрской Thalita Trading Limited, были переданы в собственность нового ООО "Холдинг BBCC" с уставным капиталом 169 миллиардов рублей. Как отмечалось, эти меры необходимы для защиты национальных интересов и экономической безопасности страны в связи с санкционным воздействием.
Сообщалось, что "Холдинг ВВСС" создается правительством, но оно не является учредителем и участником общества. Ими остаются компании, владевшие ВВСС через кипрский офшор. Так, согласно указу, крупнейшие участники нового холдинга – Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide с долей в 25%, F3 Holding LLC - 24,99%, ООО "Бизнес-Финанс" - 16,79%, ООО "ВТБ Инфраструктурный Холдинг" - 8,22%.
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