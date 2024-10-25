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Перегрев экономики России оказался сильнее прогноза, заявила Набиуллина - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Перегрев экономики России оказался сильнее прогноза, заявила Набиуллина
Перегрев экономики России оказался сильнее прогноза, заявила Набиуллина - 25.10.2024, ПРАЙМ
Перегрев экономики России оказался сильнее прогноза, заявила Набиуллина
Перегрев российской экономики оказался сильнее прогноза, что привело к ускоренному росту цен, поэтом регулятор будет еще более консервативно реагировать на... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T15:16+0300
2024-10-25T15:27+0300
банк россии
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Перегрев российской экономики оказался сильнее прогноза, что привело к ускоренному росту цен, поэтом регулятор будет еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Наш прогноз предполагал снижение ставки, но вслед за замедлением инфляции. Но многие восприняли это так, что мы будем снижать ставку в любом случае... В итоге перегрев экономики оказался сильнее, что привело к ускоренному росту цен. Поэтому для достижения цели мы будем еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски", - сказала она, комментируя прогноз по ставке ЦБ РФ.Ранее в пятницу ЦБ вновь повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум был 20%, на этом уровне ставка находилась в феврале-апреле 2022 года.Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2024 год до 17,5% с 16,9-17,4%, а до конца года ждет ее в диапазоне 21-21,3%. Прогноз на 2025 год повышен до 17-20% с 14-16%, на 2026 год - до 12-13% с 10-11%. На 2027 год ЦБ сохранил прогноз и ждет среднюю ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%.
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Банк России
15:16 25.10.2024 (обновлено: 15:27 25.10.2024)
 
Перегрев экономики России оказался сильнее прогноза, заявила Набиуллина

Набиуллина: перегрев экономики России оказался сильнее прогноза

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Перегрев российской экономики оказался сильнее прогноза, что привело к ускоренному росту цен, поэтом регулятор будет еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Наш прогноз предполагал снижение ставки, но вслед за замедлением инфляции. Но многие восприняли это так, что мы будем снижать ставку в любом случае... В итоге перегрев экономики оказался сильнее, что привело к ускоренному росту цен. Поэтому для достижения цели мы будем еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски", - сказала она, комментируя прогноз по ставке ЦБ РФ.
Ранее в пятницу ЦБ вновь повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум был 20%, на этом уровне ставка находилась в феврале-апреле 2022 года.
Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2024 год до 17,5% с 16,9-17,4%, а до конца года ждет ее в диапазоне 21-21,3%. Прогноз на 2025 год повышен до 17-20% с 14-16%, на 2026 год - до 12-13% с 10-11%. На 2027 год ЦБ сохранил прогноз и ждет среднюю ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%.
 
Банк России
 
 
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