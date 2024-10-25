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В "Интер РАО" заявили о снижении экспорта электроэнергии из России на 33,5% - 25.10.2024, ПРАЙМ
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В "Интер РАО" заявили о снижении экспорта электроэнергии из России на 33,5%
В "Интер РАО" заявили о снижении экспорта электроэнергии из России на 33,5% - 25.10.2024, ПРАЙМ
В "Интер РАО" заявили о снижении экспорта электроэнергии из России на 33,5%
Экспорт электроэнергии из РФ снизился за январь-сентябрь на 33,5%, до 5,546 миллиарда КВт.ч, следует из сообщения "Интер РАО". | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T10:08+0300
2024-10-25T10:08+0300
энергетика
интер рао
электроэнергия
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из РФ снизился за январь-сентябрь на 33,5%, до 5,546 миллиарда КВт.ч, следует из сообщения "Интер РАО".Импорт вырос на 12,7%, до 1,603 миллиарда КВт.ч."В 2024 года зафиксирован рост объёма экспортных поставок в Казахстан, Киргизию, Монголию и по некоторым другим направлениям. Снижение поставок в Китай обусловлено ограничениями в дальневосточной энергосистеме. Рост импорта произошёл преимущественно за счёт перетоков из Казахстана, Грузии и Азербайджана", - говорится в сообщении.
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интер рао, электроэнергия
Энергетика, Интер РАО, электроэнергия
10:08 25.10.2024
 
В "Интер РАО" заявили о снижении экспорта электроэнергии из России на 33,5%

"Интер РАО": экспорт электроэнергии из РФ снизился до 5,546 миллиарда квт.ч за 9 месяцев

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из РФ снизился за январь-сентябрь на 33,5%, до 5,546 миллиарда КВт.ч, следует из сообщения "Интер РАО".
Импорт вырос на 12,7%, до 1,603 миллиарда КВт.ч.
"В 2024 года зафиксирован рост объёма экспортных поставок в Казахстан, Киргизию, Монголию и по некоторым другим направлениям. Снижение поставок в Китай обусловлено ограничениями в дальневосточной энергосистеме. Рост импорта произошёл преимущественно за счёт перетоков из Казахстана, Грузии и Азербайджана", - говорится в сообщении.
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ЭнергетикаИнтер РАОэлектроэнергия
 
 
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