https://1prime.ru/20241025/eksport-852414034.html

В "Интер РАО" заявили о снижении экспорта электроэнергии из России на 33,5%

В "Интер РАО" заявили о снижении экспорта электроэнергии из России на 33,5% - 25.10.2024, ПРАЙМ

В "Интер РАО" заявили о снижении экспорта электроэнергии из России на 33,5%

Экспорт электроэнергии из РФ снизился за январь-сентябрь на 33,5%, до 5,546 миллиарда КВт.ч, следует из сообщения "Интер РАО". | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T10:08+0300

2024-10-25T10:08+0300

2024-10-25T10:08+0300

энергетика

интер рао

электроэнергия

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из РФ снизился за январь-сентябрь на 33,5%, до 5,546 миллиарда КВт.ч, следует из сообщения "Интер РАО".Импорт вырос на 12,7%, до 1,603 миллиарда КВт.ч."В 2024 года зафиксирован рост объёма экспортных поставок в Казахстан, Киргизию, Монголию и по некоторым другим направлениям. Снижение поставок в Китай обусловлено ограничениями в дальневосточной энергосистеме. Рост импорта произошёл преимущественно за счёт перетоков из Казахстана, Грузии и Азербайджана", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20241025/pribyl-852413729.html

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интер рао, электроэнергия