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"Самоубийственный проект". Во Франции сделали резкое заявление о ЕС
"Самоубийственный проект". Во Франции сделали резкое заявление о ЕС - 25.10.2024, ПРАЙМ
"Самоубийственный проект". Во Франции сделали резкое заявление о ЕС
Евросоюз является самоубийственным проектом и находится на пути к своей гибели. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в интервью... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T23:21+0300
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Евросоюз является самоубийственным проектом и находится на пути к своей гибели. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в интервью YouTube-каналу Dialogue Franco-Russe."Евросоюз — это самоубийственный проект. Это проект, который закончится большим всеобщим самосожжением", — сказал он.Филиппо добавил, что в ЕС ненависть к России стала частью политики и страны союза обязуют принимать это как догму, даже если некоторые из них считают, что такая политика является разрушительной.По мнению Филиппо, Франция должна покинуть ЕС, "потому что нам не нужно умирать с этими людьми, нам не нужно впадать в их бред до конца".Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блага рассказал агентству РИА Новости, что русофобия в ЕС не имеет здравого смысла и странам союза следует понимать, что стремиться нанести поражение России означает начать ядерный конфликт.
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ес, франция, политика, флориан филиппо
Политика, ЕС, ФРАНЦИЯ, политика, Флориан Филиппо
"Самоубийственный проект". Во Франции сделали резкое заявление о ЕС
Французский политик Филиппо: проект ЕС закончится всеобщим самосожжением
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ.
Евросоюз является самоубийственным проектом и находится на пути к своей гибели. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в интервью YouTube-каналу Dialogue Franco-Russe
.
"Евросоюз — это самоубийственный проект. Это проект, который закончится большим всеобщим самосожжением", — сказал он.
Филиппо добавил, что в ЕС ненависть к России стала частью политики и страны союза обязуют принимать это как догму, даже если некоторые из них считают, что такая политика является разрушительной.
По мнению Филиппо, Франция должна покинуть ЕС, "потому что нам не нужно умирать с этими людьми, нам не нужно впадать в их бред до конца".
Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блага рассказал агентству РИА Новости, что русофобия в ЕС не имеет здравого смысла и странам союза следует понимать, что стремиться нанести поражение России означает начать ядерный конфликт.
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