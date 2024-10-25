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"Самоубийственный проект". Во Франции сделали резкое заявление о ЕС

"Самоубийственный проект". Во Франции сделали резкое заявление о ЕС - 25.10.2024, ПРАЙМ

"Самоубийственный проект". Во Франции сделали резкое заявление о ЕС

Евросоюз является самоубийственным проектом и находится на пути к своей гибели. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в интервью... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T23:21+0300

2024-10-25T23:21+0300

2024-10-25T23:21+0300

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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Евросоюз является самоубийственным проектом и находится на пути к своей гибели. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в интервью YouTube-каналу Dialogue Franco-Russe."Евросоюз — это самоубийственный проект. Это проект, который закончится большим всеобщим самосожжением", — сказал он.Филиппо добавил, что в ЕС ненависть к России стала частью политики и страны союза обязуют принимать это как догму, даже если некоторые из них считают, что такая политика является разрушительной.По мнению Филиппо, Франция должна покинуть ЕС, "потому что нам не нужно умирать с этими людьми, нам не нужно впадать в их бред до конца".Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блага рассказал агентству РИА Новости, что русофобия в ЕС не имеет здравого смысла и странам союза следует понимать, что стремиться нанести поражение России означает начать ядерный конфликт.

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ес, франция, политика, флориан филиппо