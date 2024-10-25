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Фондовые индексы Европы снизились по итогам недели
Фондовые индексы Европы снизились по итогам недели - 25.10.2024, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снизились по итогам недели
Основные фондовые индексы Европы закрылись без единой динамики в пятницу, по итогам недели показали снижение, свидетельствуют данные торгов. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T19:54+0300
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись без единой динамики в пятницу, по итогам недели показали снижение, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,25% - до 8 248,84 пункта, французский CAC 40 - на 0,08%, до 7 497,54 пункта, немецкий DAX вырос на 0,11%, до 19 463,59 пункта. По итогам недели FTSE 100 снизился на 1,31%, CAC 40 - на 1,52%, DAX - на 0,98%. Ранее в пятницу вышли данные по индексу делового климата в Германии от исследовательского института IFO. Показатель вырос в октябре до 86,5 пункта с сентябрьских 85,4 пункта, впервые после четырех месяцев снижения подряд. Инвесторы также оценивали корпоративные новости. Акции Mercedes-Benz Group подешевели на 1%, компания сообщила о снижении ее чистой прибыли вдвое по итогам третьего квартала.
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европа, биржевые торги, ftse 100, индекс cac 40, dax
Экономика, ЕВРОПА, биржевые торги, FTSE 100, индекс CAC 40, DAX
Фондовые индексы Европы снизились по итогам недели
FTSE 100 снизился по итогам недели на 1,31%, CAC 40 — на 1,52%, DAX — на 0,98%
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись без единой динамики в пятницу, по итогам недели показали снижение, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,25% - до 8 248,84 пункта, французский CAC 40 - на 0,08%, до 7 497,54 пункта, немецкий DAX вырос на 0,11%, до 19 463,59 пункта.
По итогам недели FTSE 100 снизился на 1,31%, CAC 40 - на 1,52%, DAX - на 0,98%.
Ранее в пятницу вышли данные по индексу делового климата в Германии от исследовательского института IFO. Показатель вырос в октябре до 86,5 пункта с сентябрьских 85,4 пункта, впервые после четырех месяцев снижения подряд.
Инвесторы также оценивали корпоративные новости. Акции Mercedes-Benz Group подешевели на 1%, компания сообщила о снижении ее чистой прибыли вдвое по итогам третьего квартала.
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