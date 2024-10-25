Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы снизились по итогам недели - 25.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241025/evropa-852437559.html
Фондовые индексы Европы снизились по итогам недели
Фондовые индексы Европы снизились по итогам недели - 25.10.2024, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снизились по итогам недели
Основные фондовые индексы Европы закрылись без единой динамики в пятницу, по итогам недели показали снижение, свидетельствуют данные торгов. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T19:54+0300
2024-10-25T19:55+0300
экономика
европа
биржевые торги
ftse 100
индекс cac 40
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ad37585c46fbd1b698c643508b0d6c37.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись без единой динамики в пятницу, по итогам недели показали снижение, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,25% - до 8 248,84 пункта, французский CAC 40 - на 0,08%, до 7 497,54 пункта, немецкий DAX вырос на 0,11%, до 19 463,59 пункта. По итогам недели FTSE 100 снизился на 1,31%, CAC 40 - на 1,52%, DAX - на 0,98%. Ранее в пятницу вышли данные по индексу делового климата в Германии от исследовательского института IFO. Показатель вырос в октябре до 86,5 пункта с сентябрьских 85,4 пункта, впервые после четырех месяцев снижения подряд. Инвесторы также оценивали корпоративные новости. Акции Mercedes-Benz Group подешевели на 1%, компания сообщила о снижении ее чистой прибыли вдвое по итогам третьего квартала.
https://1prime.ru/20241025/rynok-852436535.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61c1f92134fcb698289486e417b77e54.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, биржевые торги, ftse 100, индекс cac 40, dax
Экономика, ЕВРОПА, биржевые торги, FTSE 100, индекс CAC 40, DAX
19:54 25.10.2024 (обновлено: 19:55 25.10.2024)
 
Фондовые индексы Европы снизились по итогам недели

FTSE 100 снизился по итогам недели на 1,31%, CAC 40 — на 1,52%, DAX — на 0,98%

© Unsplash/Dimitri Karastelev Котировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись без единой динамики в пятницу, по итогам недели показали снижение, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,25% - до 8 248,84 пункта, французский CAC 40 - на 0,08%, до 7 497,54 пункта, немецкий DAX вырос на 0,11%, до 19 463,59 пункта.
По итогам недели FTSE 100 снизился на 1,31%, CAC 40 - на 1,52%, DAX - на 0,98%.
Ранее в пятницу вышли данные по индексу делового климата в Германии от исследовательского института IFO. Показатель вырос в октябре до 86,5 пункта с сентябрьских 85,4 пункта, впервые после четырех месяцев снижения подряд.
Инвесторы также оценивали корпоративные новости. Акции Mercedes-Benz Group подешевели на 1%, компания сообщила о снижении ее чистой прибыли вдвое по итогам третьего квартала.
Котировки, сток
Российский рынок акций снизился на фоне повышения ключевой ставки ЦБ
19:25
 
ЭкономикаЕВРОПАбиржевые торгиFTSE 100индекс CAC 40DAX
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала