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Фондовые индексы Европы снизились по итогам недели

Фондовые индексы Европы снизились по итогам недели - 25.10.2024, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снизились по итогам недели

Основные фондовые индексы Европы закрылись без единой динамики в пятницу, по итогам недели показали снижение, свидетельствуют данные торгов. | 25.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись без единой динамики в пятницу, по итогам недели показали снижение, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,25% - до 8 248,84 пункта, французский CAC 40 - на 0,08%, до 7 497,54 пункта, немецкий DAX вырос на 0,11%, до 19 463,59 пункта. По итогам недели FTSE 100 снизился на 1,31%, CAC 40 - на 1,52%, DAX - на 0,98%. Ранее в пятницу вышли данные по индексу делового климата в Германии от исследовательского института IFO. Показатель вырос в октябре до 86,5 пункта с сентябрьских 85,4 пункта, впервые после четырех месяцев снижения подряд. Инвесторы также оценивали корпоративные новости. Акции Mercedes-Benz Group подешевели на 1%, компания сообщила о снижении ее чистой прибыли вдвое по итогам третьего квартала.

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