https://1prime.ru/20241025/faktor-852425127.html

Набиуллина назвала важный фактор, который сдерживает инфляцию в России

Набиуллина назвала важный фактор, который сдерживает инфляцию в России - 25.10.2024, ПРАЙМ

Набиуллина назвала важный фактор, который сдерживает инфляцию в России

Важным фактором для сдерживания инфляции в РФ является следование бюджетному правилу, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T15:28+0300

2024-10-25T15:28+0300

2024-10-25T15:38+0300

банк россии

россия

эльвира набиуллина

инфляция в россии

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Важным фактором для сдерживания инфляции в РФ является следование бюджетному правилу, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике."Очень важным фактором, который поможет сдерживанию инфляции, является бюджетное правило, следование бюджетному правилу", - сказала глава регулятора."Что касается некоторых решений, которые возникают, действительно, сейчас многие решения по дополнительным расходам бюджета дорабатываются в последний момент: уточняется обоснованность расходов и так далее. Поэтому финальные цифры мы узнаем, когда они финализируются внутри правительства", - добавила Набиуллина.Она также заявила, что взаимодействие Банка России и правительства очень конструктивное, идет обсуждение и ситуации в экономике, и прогнозов: иногда они близки, иногда нет."У нас взаимодействие с правительством очень конструктивное. Мы обмениваемся взглядами на развитие экономики, конечно, в форме рабочих совещаний, объясняем логику наших действий. Мне кажется, мы слышим друг друга. Во всяком случае система координат друг друга нам понятна. Конечно, мы обсуждаем и текущую ситуацию, и прогнозы. Когда-то и оценка текущих ситуаций, и прогноза могут быть очень близки, а когда-то могут быть различия. Это естественный процесс", - сказала она.

https://1prime.ru/20241025/stavka-852425653.html

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россия, эльвира набиуллина, инфляция в россии