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Набиуллина перечислила инфляционные риски и дезинфляционные факторы
Набиуллина перечислила инфляционные риски и дезинфляционные факторы - 25.10.2024, ПРАЙМ
Набиуллина перечислила инфляционные риски и дезинфляционные факторы
Глава Банка России Эльвира Набиуллина перечислила инфляционные риски, среди которых дисбаланс спроса и предложения и риски со стороны внешней торговли, а в... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T16:35+0300
2024-10-25T16:35+0300
2024-10-25T16:36+0300
банк россии
россия
инфляция в россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина перечислила инфляционные риски, среди которых дисбаланс спроса и предложения и риски со стороны внешней торговли, а в числе дезинфляционных факторов глава регулятора выделила более быстрое охлаждение спроса и увеличение потенциала экономики. "В целом, их набор (набор инфляционных рисков - ред.) остался прежним. Это прежде всего дисбаланс спроса и предложения, связанный с сохранением перегретого спроса или с нарастанием ограничений для наращивания производства товаров и услуг, прежде всего из-за дефицита на рынке труда. Кроме того, сохраняются риски со стороны внешней торговли, геополитики и инфляционных ожиданий", - заявила Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. "Среди дезинфляционных факторов можно отметить более быстрое охлаждение спроса, а также большее увеличение потенциала экономики и производительности труда", - добавила глава ЦБ РФ. Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляция по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4-4,5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году.
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россия, инфляция в россии, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, инфляция в России, Эльвира Набиуллина
Набиуллина перечислила инфляционные риски и дезинфляционные факторы
Набиуллина: набор инфляционных рисков остался прежним
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина перечислила инфляционные риски, среди которых дисбаланс спроса и предложения и риски со стороны внешней торговли, а в числе дезинфляционных факторов глава регулятора выделила более быстрое охлаждение спроса и увеличение потенциала экономики.
"В целом, их набор (набор инфляционных рисков - ред.) остался прежним. Это прежде всего дисбаланс спроса и предложения, связанный с сохранением перегретого спроса или с нарастанием ограничений для наращивания производства товаров и услуг, прежде всего из-за дефицита на рынке труда. Кроме того, сохраняются риски со стороны внешней торговли, геополитики и инфляционных ожиданий", - заявила Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
"Среди дезинфляционных факторов можно отметить более быстрое охлаждение спроса, а также большее увеличение потенциала экономики и производительности труда", - добавила глава ЦБ РФ.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляция по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4-4,5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году.
Набиуллина исключила риск возникновения рецессии в российской экономике