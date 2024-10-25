https://1prime.ru/20241025/fatf-852432098.html

ФАТФ продлила приостановку членства России в организации

ФАТФ продлила приостановку членства России в организации - 25.10.2024, ПРАЙМ

ФАТФ продлила приостановку членства России в организации

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) продлила приостановку членства России в организации,... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T17:49+0300

2024-10-25T17:49+0300

2024-10-25T17:49+0300

экономика

россия

фатф

членство

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ПАРИЖ, 25 окт – ПРАЙМ. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) продлила приостановку членства России в организации, следует из заявления по итогам пленарной сессии на этой неделе. "Приостановление членства Российской Федерации остается в силе. Согласно заявлениям, опубликованным в марте 2022 года, ФАТФ подтверждает, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков, связанных с обходом мер, принятых против Российской Федерации в целях защиты международной финансовой системы", - говорится в заявлении организации. Членство России в ФАТФ приостановлено с 24 февраля 2023 года на фоне продолжающегося конфликта на Украине.Вместе с тем, ФАТФ вновь не стала включать Россию в черный список, несмотря на давление со стороны Украины.Как следует из текста заявления, черный список не бы расширен, в нем по-прежнему фигурируют три страны: Иран, КНДР и Мьянма.Ранее издание Politico сообщало, что ФАТФ под давлением Киева, который с апреля 2022 года добивается этого решения, на состоявшейся на этой неделе пленарной сессии рассмотрит вопрос о включении России в черный список организации.Черный список организации включает "страны и юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", - в отношении них ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры.

https://1prime.ru/20241025/diplomatiya-852415478.html

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россия, фатф, членство