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Мировые финансовые лидеры едут в Вашингтон: всех волнует одна проблема
Мировые финансовые лидеры едут в Вашингтон: всех волнует одна проблема - 25.10.2024, ПРАЙМ
Мировые финансовые лидеры едут в Вашингтон: всех волнует одна проблема
Мировые финансовые лидеры собрались в Вашингтоне якобы для того, чтобы обсудить технические вопросы: долг, инфляцию, процентные ставки. На самом деле их волнует | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T11:21+0300
2024-10-25T11:21+0300
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политика
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финансы
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Мировые финансовые лидеры собрались в Вашингтоне якобы для того, чтобы обсудить технические вопросы: долг, инфляцию, процентные ставки. На самом деле их волнует Дональд Трамп, пишет издание Bloomberg."Потенциальное возвращение Трампа в Белый дом нависло над ежегодными встречами Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе. На открытых семинарах и панельных дискуссиях, а также за закрытыми дверями на ужинах в стейк-хаусах разговоры то и дело сводились к выборам, до которых осталось менее двух недель", - сказано в публикации.В агентстве заметили, что это связано с тем, что оба кандидата предлагают разительно отличающееся видение крупнейшей экономической державы мира, о которой некоторые чиновники говорят наряду с такими главными рисками для глобальной стабильности, как войны в Украине и на Ближнем Востоке.Вице-президент Камала Харрис в основном представляет преемственность, в то время как Трамп угрожает перевернуть мировую торговлю еще больше, чем он сделал это в свой первый срок, введя тарифы в размере 60% для Китая и до 20% для всех остальных.По словам одного из высокопоставленных чиновников МВФ, результаты политики достаточно далеки друг от друга, чтобы стать источником "высокой неопределенности" в то время, когда мировая экономика в остальном находится на пути к мягкой посадке, а инвесторы в целом настроены оптимистично."Рынки ненавидят неопределенность, а над этими встречами висит самая большая неопределенность из всех: Кто станет следующим президентом США?" - резюмировал в беседе с изданием Джош Липски, директор вашингтонского Центра геоэкономики Атлантического совета.Выборы президента в Соединенных Штатх пройдут 5 ноября текущего года.
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сша, дональд трамп, финансы
Политика, США, Дональд Трамп, Финансы
Мировые финансовые лидеры едут в Вашингтон: всех волнует одна проблема
Bloomberg: финансовые лидеры обсуждают в Вашингтоне Трампа, а не экономику
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ.
Мировые финансовые лидеры собрались в Вашингтоне якобы для того, чтобы обсудить технические вопросы: долг, инфляцию, процентные ставки. На самом деле их волнует Дональд Трамп, пишет
издание Bloomberg.
"Потенциальное возвращение Трампа в Белый дом нависло над ежегодными встречами Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе. На открытых семинарах и панельных дискуссиях, а также за закрытыми дверями на ужинах в стейк-хаусах разговоры то и дело сводились к выборам, до которых осталось менее двух недель", - сказано в публикации.
В агентстве заметили, что это связано с тем, что оба кандидата предлагают разительно отличающееся видение крупнейшей экономической державы мира, о которой некоторые чиновники говорят наряду с такими главными рисками для глобальной стабильности, как войны в Украине и на Ближнем Востоке.
Вице-президент Камала Харрис в основном представляет преемственность, в то время как Трамп угрожает перевернуть мировую торговлю еще больше, чем он сделал это в свой первый срок, введя тарифы в размере 60% для Китая и до 20% для всех остальных.
По словам одного из высокопоставленных чиновников МВФ, результаты политики достаточно далеки друг от друга, чтобы стать источником "высокой неопределенности" в то время, когда мировая экономика в остальном находится на пути к мягкой посадке, а инвесторы в целом настроены оптимистично.
"Рынки ненавидят неопределенность, а над этими встречами висит самая большая неопределенность из всех: Кто станет следующим президентом США?" - резюмировал в беседе с изданием Джош Липски, директор вашингтонского Центра геоэкономики Атлантического совета.
Выборы президента в Соединенных Штатх пройдут 5 ноября текущего года.
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