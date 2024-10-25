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В Минфине призвали к изменению мировой валютно-финансовой системы - 25.10.2024, ПРАЙМ
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В Минфине призвали к изменению мировой валютно-финансовой системы
В Минфине призвали к изменению мировой валютно-финансовой системы - 25.10.2024, ПРАЙМ
В Минфине призвали к изменению мировой валютно-финансовой системы
Если международная валютно-финансовая система не изменится, то мир ждет дальнейшая фрагментация и деглобализация, заявил РИА Новости заместитель министра... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T18:55+0300
2024-10-25T18:55+0300
экономика
россия
минфин рф
мировая финансовая система
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ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Если международная валютно-финансовая система не изменится, то мир ждет дальнейшая фрагментация и деглобализация, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Если у нас не будет меняться международная валютная финансовая система, если она не будет трансформироваться и адаптироваться, то неизбежна дальнейшая фрагментация и деглобализация", - сказал он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. Чебесков уточнил, что Россия и страны-партнеры не стремятся к этому, но действия Запада не оставляют другого выбора, кроме поисков альтернативы.Он также заявил, что сейчас сложно сказать, что ждет Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк и будут ли эти институты адаптированы к нынешним реалиям."Сложно говорить о том, что ждет эти институты, потому что мы стоим действительно на развилке: будут ли эти институты адаптированы к нынешним реалиям или не будут", - сообщил он.Замминистра подчеркнул, что, если данные международные организации будут адаптироваться, то продолжат развиваться, помогать всем экономикам и странам с низким уровнем дохода."Если же продолжится политизация этих институтов, если не будет достигнуто справедливое распределение ролей, в том числе руководящих должностей в этих институтах для стран с развивающимися экономиками, то роль этих институтов постепенно будет снижаться", - добавил Чебесков.
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россия, минфин рф, мировая финансовая система
Экономика, РОССИЯ, Минфин РФ, мировая финансовая система
18:55 25.10.2024
 
В Минфине призвали к изменению мировой валютно-финансовой системы

Чебесков: мир ждет фрагментация, если валютно-финансовая система не изменится

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Если международная валютно-финансовая система не изменится, то мир ждет дальнейшая фрагментация и деглобализация, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Если у нас не будет меняться международная валютная финансовая система, если она не будет трансформироваться и адаптироваться, то неизбежна дальнейшая фрагментация и деглобализация", - сказал он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.
Чебесков уточнил, что Россия и страны-партнеры не стремятся к этому, но действия Запада не оставляют другого выбора, кроме поисков альтернативы.
Он также заявил, что сейчас сложно сказать, что ждет Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк и будут ли эти институты адаптированы к нынешним реалиям.
"Сложно говорить о том, что ждет эти институты, потому что мы стоим действительно на развилке: будут ли эти институты адаптированы к нынешним реалиям или не будут", - сообщил он.
Замминистра подчеркнул, что, если данные международные организации будут адаптироваться, то продолжат развиваться, помогать всем экономикам и странам с низким уровнем дохода.
"Если же продолжится политизация этих институтов, если не будет достигнуто справедливое распределение ролей, в том числе руководящих должностей в этих институтах для стран с развивающимися экономиками, то роль этих институтов постепенно будет снижаться", - добавил Чебесков.
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18:31
 
ЭкономикаРОССИЯМинфин РФмировая финансовая система
 
 
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