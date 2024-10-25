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Володин оценил вклад таможенников в международные торговые отношения

Володин оценил вклад таможенников в международные торговые отношения - 25.10.2024, ПРАЙМ

Володин оценил вклад таможенников в международные торговые отношения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к сотрудникам и ветеранам таможенных органов с поздравлением в связи с профессиональным праздником. Сообщение... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T09:24+0300

2024-10-25T09:24+0300

2024-10-25T09:24+0300

фтс

вячеслав володин

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к сотрудникам и ветеранам таможенных органов с поздравлением в связи с профессиональным праздником. Сообщение доступно на официальном сайте Госдумы. "Поздравляю сотрудников и ветеранов таможенных органов с профессиональным праздником. Федеральная таможенная служба надежно защищает интересы нашего государства и граждан", - подчеркнул Володин, добавив, что именно ФТС обеспечивает экономическую безопасность, реализует экспортный потенциал страны и способствует укреплению международных отношений. Государственный деятель выделил важность постоянной модернизации систем и внедрения новых технологий в работу. Именно это, считает он, обеспечивает качественную работу ведомства.

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фтс, вячеслав володин