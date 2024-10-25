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Володин оценил вклад таможенников в международные торговые отношения - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Володин оценил вклад таможенников в международные торговые отношения
Володин оценил вклад таможенников в международные торговые отношения - 25.10.2024, ПРАЙМ
Володин оценил вклад таможенников в международные торговые отношения
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к сотрудникам и ветеранам таможенных органов с поздравлением в связи с профессиональным праздником. Сообщение... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T09:24+0300
2024-10-25T09:24+0300
фтс
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к сотрудникам и ветеранам таможенных органов с поздравлением в связи с профессиональным праздником. Сообщение доступно на официальном сайте Госдумы. "Поздравляю сотрудников и ветеранов таможенных органов с профессиональным праздником. Федеральная таможенная служба надежно защищает интересы нашего государства и граждан", - подчеркнул Володин, добавив, что именно ФТС обеспечивает экономическую безопасность, реализует экспортный потенциал страны и способствует укреплению международных отношений. Государственный деятель выделил важность постоянной модернизации систем и внедрения новых технологий в работу. Именно это, считает он, обеспечивает качественную работу ведомства.
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фтс, вячеслав володин
ФТС, Вячеслав Володин
09:24 25.10.2024
 
Володин оценил вклад таможенников в международные торговые отношения

Володин: ФТС РФ вносит вклад в укрепление международных торговых отношений

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к сотрудникам и ветеранам таможенных органов с поздравлением в связи с профессиональным праздником. Сообщение доступно на официальном сайте Госдумы.
"Поздравляю сотрудников и ветеранов таможенных органов с профессиональным праздником. Федеральная таможенная служба надежно защищает интересы нашего государства и граждан", - подчеркнул Володин, добавив, что именно ФТС обеспечивает экономическую безопасность, реализует экспортный потенциал страны и способствует укреплению международных отношений.
Государственный деятель выделил важность постоянной модернизации систем и внедрения новых технологий в работу. Именно это, считает он, обеспечивает качественную работу ведомства.
%Производство холодильников - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
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09:06
 
ФТСВячеслав Володин
 
 
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