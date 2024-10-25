https://1prime.ru/20241025/fts-852431762.html

В ФТС оценили исполнение плана по перечислениям в бюджет в 2024 году

В ФТС оценили исполнение плана по перечислениям в бюджет в 2024 году - 25.10.2024, ПРАЙМ

В ФТС оценили исполнение плана по перечислениям в бюджет в 2024 году

Федеральная таможенная служба (ФТС) за 9 месяцев перечислила в бюджет РФ 5,084 триллиона рублей, это на 11,5% выше прошлогоднего показателя, исполнение плана по | 25.10.2024, ПРАЙМ

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2024-10-25T17:33+0300

2024-10-25T17:33+0300

экономика

россия

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бюджет

план

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) за 9 месяцев перечислила в бюджет РФ 5,084 триллиона рублей, это на 11,5% выше прошлогоднего показателя, исполнение плана по перечислениям в бюджет РФ в 2024 году оценивается на уровне 96-97%, заявил глава ведомства Валерий Пикалев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "По итогам девяти месяцев ФТС России в бюджет перечислено 5,084 триллиона рублей, что повышает показатель прошлого года на 11,5%. По плану мы просели немножко, ввиду того, что у нас прошли возвраты по газу, нефти, нефтепродуктам, немножко по курсовым данным просели, проседаем по итогам, я думаю, что мы выйдем где-то на 96-97%", - сказал он.

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