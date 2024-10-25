Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФТС оценили исполнение плана по перечислениям в бюджет в 2024 году - 25.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241025/fts-852431762.html
В ФТС оценили исполнение плана по перечислениям в бюджет в 2024 году
В ФТС оценили исполнение плана по перечислениям в бюджет в 2024 году - 25.10.2024, ПРАЙМ
В ФТС оценили исполнение плана по перечислениям в бюджет в 2024 году
Федеральная таможенная служба (ФТС) за 9 месяцев перечислила в бюджет РФ 5,084 триллиона рублей, это на 11,5% выше прошлогоднего показателя, исполнение плана по | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T17:33+0300
2024-10-25T17:33+0300
экономика
россия
фтс россии
бюджет
план
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_0:224:2849:1826_1920x0_80_0_0_d89952fd51420473b2f5e5ebc87a954b.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) за 9 месяцев перечислила в бюджет РФ 5,084 триллиона рублей, это на 11,5% выше прошлогоднего показателя, исполнение плана по перечислениям в бюджет РФ в 2024 году оценивается на уровне 96-97%, заявил глава ведомства Валерий Пикалев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "По итогам девяти месяцев ФТС России в бюджет перечислено 5,084 триллиона рублей, что повышает показатель прошлого года на 11,5%. По плану мы просели немножко, ввиду того, что у нас прошли возвраты по газу, нефти, нефтепродуктам, немножко по курсовым данным просели, проседаем по итогам, я думаю, что мы выйдем где-то на 96-97%", - сказал он.
https://1prime.ru/20241025/putin-852431640.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_1c2298417b55a1bf6ff024ad146911f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, фтс россии, бюджет, план
Экономика, РОССИЯ, ФТС России, бюджет, план
17:33 25.10.2024
 
В ФТС оценили исполнение плана по перечислениям в бюджет в 2024 году

Глава ФТС: исполнение плана по перечислениям в бюджет в 2024 г составит 96-97%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) за 9 месяцев перечислила в бюджет РФ 5,084 триллиона рублей, это на 11,5% выше прошлогоднего показателя, исполнение плана по перечислениям в бюджет РФ в 2024 году оценивается на уровне 96-97%, заявил глава ведомства Валерий Пикалев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"По итогам девяти месяцев ФТС России в бюджет перечислено 5,084 триллиона рублей, что повышает показатель прошлого года на 11,5%. По плану мы просели немножко, ввиду того, что у нас прошли возвраты по газу, нефти, нефтепродуктам, немножко по курсовым данным просели, проседаем по итогам, я думаю, что мы выйдем где-то на 96-97%", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
Экономика РФ рассчитывает на эффективность таможенной службы, заявил Путин
17:30
 
ЭкономикаРОССИЯФТС Россиибюджетплан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала