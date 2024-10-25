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"Туркменгаз" прекратил поставки газа в Россию из-за разногласий в цене

"Туркменгаз" прекратил поставки газа в Россию из-за разногласий в цене - 25.10.2024, ПРАЙМ

"Туркменгаз" прекратил поставки газа в Россию из-за разногласий в цене

"Туркменгаз" прекратил поставки газа в РФ 30 июня, стороны не договорились о цене, сообщил председатель "Туркменгаза" Максат Бабаев. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T14:53+0300

2024-10-25T14:53+0300

2024-10-25T14:53+0300

энергетика

газ

"туркменгаз"

поставки

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АШХАБАД, 25 окт – ПРАЙМ. "Туркменгаз" прекратил поставки газа в РФ 30 июня, стороны не договорились о цене, сообщил председатель "Туркменгаза" Максат Бабаев. Контракт между "Газпромом" и "Туркменгазом", подписанный 1 июля 2019 года сроком на пять лет, предусматривал поставки туркменского газа в объеме до 5,5 миллиарда кубометров в год. Российский газовый концерн представлен в Туркменистане с 2003 года. "Мы проводили переговоры и относительно коммерческой части не нашли понимания. И поэтому, по условиям контракта, именно в этот период цена должна была пересматриваться, и, если стороны не соглашаются, 30 июня должно было быть прекращение контракта. Что, в принципе, мы и сделали", – сказал он на пресс-конференции по итогам международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркмении – 2024". При этом глава "Туркменгаза" не исключил возможности возобновления поставок в будущем при достижении взаимовыгодных условий. "В большей степени именно коммерческая часть является таким основным условием для возобновления, или для начала поставок, или прекращения. Именно с точки зрения выгоды, взаимовыгодного такого сотрудничества рассматривается", – отметил Бабаев. Топ-менеджер "Туркменгаза" добавил, что ситуация на рынке меняется стремительно. Спрос на туркменский газ есть со всех направлений – северного, западного и восточного. "Можно сказать, каждый день мы находимся на стадии переговоров с различными покупателями и сторонами", – отметил он. Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении – 2024" прошла в Ашхабаде 23-25 октября. Форум собрал более 800 участников из 51 страны. Организаторами мероприятия выступили государственные концерны "Туркменгаз" и "Туркменнефть", Торгово-промышленная палата Туркмении и государственная корпорация "Туркменгеология".

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газ, "туркменгаз", поставки