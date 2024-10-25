https://1prime.ru/20241025/gaz-852434046.html
Биржевые цены на газ в Европе превысили 485 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе превысили 485 долларов за тысячу кубометров - 25.10.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе превысили 485 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 1 декабря 2023 года превысили 485 долларов за тысячу кубометров и приближаются к отметке в 490 долларов, прибавляя почти | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T18:27+0300
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 1 декабря 2023 года превысили 485 долларов за тысячу кубометров и приближаются к отметке в 490 долларов, прибавляя почти 4%, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 474,5 доллара (+0,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 17.41 мск их стоимость составляет 488,1 доллара (+3,7%) за тысячу кубометров. Пока это ценовой максимум торгов. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 470,7 доллара за тысячу кубометров. Порог в 485 долларов цены перешагнули впервые с 1 декабря прошлого года. Тогда котировки достигали 496,4 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.
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газ, биржевые торги, биржа ice
Энергетика, Газ, биржевые торги, Биржа ICE
Биржевые цены на газ в Европе превысили 485 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе превысили $485 за тысячу кубов впервые с 1 декабря
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 1 декабря 2023 года превысили 485 долларов за тысячу кубометров и приближаются к отметке в 490 долларов, прибавляя почти 4%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 474,5 доллара (+0,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 17.41 мск их стоимость составляет 488,1 доллара (+3,7%) за тысячу кубометров. Пока это ценовой максимум торгов. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 470,7 доллара за тысячу кубометров.
Порог в 485 долларов цены перешагнули впервые с 1 декабря прошлого года. Тогда котировки достигали 496,4 доллара за тысячу кубометров.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.
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