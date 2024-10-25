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Биржевые цены на газ в Европе выросли до 487 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 487 долларов за тысячу кубометров - 25.10.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 487 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы выросли на 3,6% – до 487 долларов за тысячу кубометров, достигли этого уровня впервые с 1 декабря 2023... | 25.10.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы выросли на 3,6% – до 487 долларов за тысячу кубометров, достигли этого уровня впервые с 1 декабря 2023 года, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 474,5 доллара (+0,8%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в пятницу составил 470,9 доллара, ценовой максимум – 488,7 доллара (+3,8%). Последние фьючерсы торговались по 487,4 доллара (+3,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 470,7 доллара за тысячу кубометров. Порог в 485 долларов цены в пятницу перешагнули впервые с 1 декабря прошлого года. Тогда котировки достигали 496,4 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.
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газ, биржевые торги, европа, биржа ice
Энергетика, Газ, биржевые торги, ЕВРОПА, Биржа ICE
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 487 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе выросли до $487 за тыс кубов впервые с 1 декабря
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы выросли на 3,6% – до 487 долларов за тысячу кубометров, достигли этого уровня впервые с 1 декабря 2023 года, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 474,5 доллара (+0,8%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в пятницу составил 470,9 доллара, ценовой максимум – 488,7 доллара (+3,8%). Последние фьючерсы торговались по 487,4 доллара (+3,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 470,7 доллара за тысячу кубометров.
Порог в 485 долларов цены в пятницу перешагнули впервые с 1 декабря прошлого года. Тогда котировки достигали 496,4 доллара за тысячу кубометров.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.
Эксперт назвал причины роста биржевых цен на газ в Европе