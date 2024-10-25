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Итальянский бизнесмен призвал ЕС запретить импорт одного продукта из Китая - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Итальянский бизнесмен призвал ЕС запретить импорт одного продукта из Китая
Итальянский бизнесмен призвал ЕС запретить импорт одного продукта из Китая - 25.10.2024, ПРАЙМ
Итальянский бизнесмен призвал ЕС запретить импорт одного продукта из Китая
Властям Евросоюза следует ввести запрет на импорт томатной пасты из Китая или установить на нее высокие пошлины, чтобы защитить местных фермеров, заявил... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T12:57+0300
2024-10-25T12:57+0300
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Властям Евросоюза следует ввести запрет на импорт томатной пасты из Китая или установить на нее высокие пошлины, чтобы защитить местных фермеров, заявил гендиректор крупного итальянского производителя консервированных продуктов из помидоров - компании Mutti Франческо Мутти. "Мы должны прекратить импорт томатной пасты из Китая или ввести 60%-й налог на нее, чтобы ее стоимость не сильно отличалась от итальянской (продукции – ред.)… Мы должны защитить их (фермеров – ред.) от нечестной конкуренции. В противном случае конечным результатом будет не улучшение состояния окружающей среды, а перенос производства за границу, где окружающая среда не охраняется", - заявил Мутти газете Financial Times. Как отмечает издание, китайская томатная паста стоит в два раза дешевле итальянской. В основном она поставляется из Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. По словам Мутти, там ее производят на госпредприятиях. Также газета напоминает, что в 2021 году США ввели запрет на ввоз томатной пасты из Синьцзяна, ссылаясь на опасения по поводу использования там принудительного труда. Однако Брюссель не последовал примеру американских властей. По данным Всемирного совета по переработке томатов, на Китай в этом году придется около 23% от мирового производства помидоров.
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китай, ес, импорт
КИТАЙ, ЕС, импорт
12:57 25.10.2024
 
Итальянский бизнесмен призвал ЕС запретить импорт одного продукта из Китая

Бизнесмен Франческо Мутти призвал ЕС запретить импорт томатной пасты из Китая

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушка с флагом Китая
Девушка с флагом Китая - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Властям Евросоюза следует ввести запрет на импорт томатной пасты из Китая или установить на нее высокие пошлины, чтобы защитить местных фермеров, заявил гендиректор крупного итальянского производителя консервированных продуктов из помидоров - компании Mutti Франческо Мутти.
"Мы должны прекратить импорт томатной пасты из Китая или ввести 60%-й налог на нее, чтобы ее стоимость не сильно отличалась от итальянской (продукции – ред.)… Мы должны защитить их (фермеров – ред.) от нечестной конкуренции. В противном случае конечным результатом будет не улучшение состояния окружающей среды, а перенос производства за границу, где окружающая среда не охраняется", - заявил Мутти газете Financial Times.
Как отмечает издание, китайская томатная паста стоит в два раза дешевле итальянской. В основном она поставляется из Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. По словам Мутти, там ее производят на госпредприятиях.
Также газета напоминает, что в 2021 году США ввели запрет на ввоз томатной пасты из Синьцзяна, ссылаясь на опасения по поводу использования там принудительного труда. Однако Брюссель не последовал примеру американских властей.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
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11:14
По данным Всемирного совета по переработке томатов, на Китай в этом году придется около 23% от мирового производства помидоров.
 
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