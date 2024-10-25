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ЦБ не видит признаков замедления инфляции в России, заявила Набиуллина
ЦБ не видит признаков замедления инфляции в России, заявила Набиуллина - 25.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ не видит признаков замедления инфляции в России, заявила Набиуллина
Банк России не наблюдает признаков замедления инфляции в стране, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T15:09+0300
2024-10-25T15:09+0300
2024-10-25T15:12+0300
банк россии
инфляция
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России не наблюдает признаков замедления инфляции в стране, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Перейду к аргументам сегодняшнего решения. Первое, инфляция. В целом мы не наблюдаем признаков ее замедления. В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились. В значительной степени в устойчивой части. Один из ее показателей - базовая инфляция превысила 9%. Инфляционные ожидания заметно возросли", - сообщила она, объясняя решение повысить ключевую ставку до 21%.
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инфляция, эльвира набиуллина
Банк России, инфляция, Эльвира Набиуллина
ЦБ не видит признаков замедления инфляции в России, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ не наблюдает признаков замедления инфляции в России
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России не наблюдает признаков замедления инфляции в стране, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Перейду к аргументам сегодняшнего решения. Первое, инфляция. В целом мы не наблюдаем признаков ее замедления. В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились. В значительной степени в устойчивой части. Один из ее показателей - базовая инфляция превысила 9%. Инфляционные ожидания заметно возросли", - сообщила она, объясняя решение повысить ключевую ставку до 21%.