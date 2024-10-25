https://1prime.ru/20241025/inflyatsiya-852423708.html

ЦБ не видит признаков замедления инфляции в России, заявила Набиуллина

ЦБ не видит признаков замедления инфляции в России, заявила Набиуллина - 25.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ не видит признаков замедления инфляции в России, заявила Набиуллина

Банк России не наблюдает признаков замедления инфляции в стране, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T15:09+0300

2024-10-25T15:09+0300

2024-10-25T15:12+0300

банк россии

инфляция

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851547307_0:129:3185:1920_1920x0_80_0_0_1511ea9b40b436b0cfb5945e69bed83a.jpg

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России не наблюдает признаков замедления инфляции в стране, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Перейду к аргументам сегодняшнего решения. Первое, инфляция. В целом мы не наблюдаем признаков ее замедления. В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились. В значительной степени в устойчивой части. Один из ее показателей - базовая инфляция превысила 9%. Инфляционные ожидания заметно возросли", - сообщила она, объясняя решение повысить ключевую ставку до 21%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция, эльвира набиуллина