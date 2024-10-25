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ЦБ сохранил приверженность цели по инфляции в четыре процента

ЦБ сохранил приверженность цели по инфляции в четыре процента - 25.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ сохранил приверженность цели по инфляции в четыре процента

ЦБ РФ сохраняет приверженность цели по инфляции в 4%, без повышения ключевой ставки инфляция была бы намного выше текущей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T15:18+0300

2024-10-25T15:18+0300

2024-10-25T15:28+0300

банк россии

инфляция

ставка

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохраняет приверженность цели по инфляции в 4%, без повышения ключевой ставки инфляция была бы намного выше текущей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Мы сохраняем приверженность к цели в 4%. Несмотря на достаточно значительное повышение ключевой ставки, инфляция в этом году будет вдвое выше цели. Это не означает, что ключевая ставка не работает - без ее повышения инфляция была бы намного больше", - сказала Набиуллина.

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инфляция, ставка