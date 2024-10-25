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ЦБ назвал ожидаемые сроки достижения таргета по инфляции

ЦБ назвал ожидаемые сроки достижения таргета по инфляции - 25.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал ожидаемые сроки достижения таргета по инфляции

Банк России ожидает, что цель по инфляции будет достигнута в первой половине 2026 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T15:25+0300

2024-10-25T15:25+0300

2024-10-25T15:43+0300

банк россии

инфляция

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что цель по инфляции будет достигнута в первой половине 2026 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Мы достигнем таргета в 2026 году ... в первой половине 2026 года", - сказала она.Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляции по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4-4,5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году.

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инфляция