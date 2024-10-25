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Набиуллина рассказала, как борются с инфляцией ЦБ и правительство РФ - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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Набиуллина рассказала, как борются с инфляцией ЦБ и правительство РФ
Набиуллина рассказала, как борются с инфляцией ЦБ и правительство РФ - 25.10.2024, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, как борются с инфляцией ЦБ и правительство РФ
Центральный Банк и правительство России борются с инфляцией независимо и каждый по-своему, при этом взаимодействуют по широкому кругу вопросов, сообщила глава... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T16:33+0300
2024-10-25T16:33+0300
банк россии
россия
инфляция в россии
правительство рф
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Центральный Банк и правительство России борются с инфляцией независимо и каждый по-своему, при этом взаимодействуют по широкому кругу вопросов, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. "Мне кажется, что у нас единое мнение с правительством - есть меры Центрального Банка и меры правительства, которые влияют на инфляцию, потому что инфляция - это про баланс роста спроса и предложения. Мы, как ЦБ, влияем на спрос... Каждый должен выполнять свою задачу в соответствии с тем набором инструментов и тем мандатом, который есть, но мы с правительством действительно взаимодействуем по широкому кругу вопросов, но в своей области каждый принимает решения независимо", - сказала глава регулятора. Она добавила, что в свою очередь у правительства есть инструменты, которые влияют на сторону предложения. "Для нас всех очень важно расшить "узкие места" в предложении, связанные и с дефицитом рабочей силы, и с узкими местами в инфраструктуре, и стимулированием производительности, инвестиции в рост производительности", - отметила Набиуллина. Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых.
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россия, инфляция в россии, правительство рф, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, инфляция в России, Правительство РФ, Эльвира Набиуллина
16:33 25.10.2024
 
Набиуллина рассказала, как борются с инфляцией ЦБ и правительство РФ

Набиуллина: ЦБ и правительство борются с инфляцией независимо и каждый по-своему

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Центральный Банк и правительство России борются с инфляцией независимо и каждый по-своему, при этом взаимодействуют по широкому кругу вопросов, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
"Мне кажется, что у нас единое мнение с правительством - есть меры Центрального Банка и меры правительства, которые влияют на инфляцию, потому что инфляция - это про баланс роста спроса и предложения. Мы, как ЦБ, влияем на спрос... Каждый должен выполнять свою задачу в соответствии с тем набором инструментов и тем мандатом, который есть, но мы с правительством действительно взаимодействуем по широкому кругу вопросов, но в своей области каждый принимает решения независимо", - сказала глава регулятора.
Она добавила, что в свою очередь у правительства есть инструменты, которые влияют на сторону предложения. "Для нас всех очень важно расшить "узкие места" в предложении, связанные и с дефицитом рабочей силы, и с узкими местами в инфраструктуре, и стимулированием производительности, инвестиции в рост производительности", - отметила Набиуллина.
Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ставку
15:36
 
Банк РоссииРОССИЯинфляция в РоссииПравительство РФЭльвира Набиуллина
 
 
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