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Объем просроченной ипотеки в России может превысить 100 миллиардов рублей - 25.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241025/ipoteka-852415233.html
Объем просроченной ипотеки в России может превысить 100 миллиардов рублей
Объем просроченной ипотеки в России может превысить 100 миллиардов рублей - 25.10.2024, ПРАЙМ
Объем просроченной ипотеки в России может превысить 100 миллиардов рублей
Объем просроченных ипотечных кредитов в России по результатам 2024 года может превысить 100 миллиардов рублей, говорится в сообщении коллекторского агентства... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T10:59+0300
2024-10-25T10:59+0300
экономика
россия
ипотека
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Объем просроченных ипотечных кредитов в России по результатам 2024 года может превысить 100 миллиардов рублей, говорится в сообщении коллекторского агентства "Долговой консультант". "Ситуация неплатежей в ипотеке ухудшается все очевиднее. Доля неплатежей в портфеле выросла с 0,35% в начале года до 0,41% (на 1 сентября - ред), двузначные ипотечные ставки не позволяют должникам быстро продавать жилье, чтобы погасить задолженность", - указывается в нем. В сообщении подчеркивается, что объем просроченной ипотеки вырос за восемь месяцев 2024 года на 28%, превысив на 1 сентября 78,1 миллиарда рублей. Больше всего долгов приходится на жителей Москвы (16% или 12,6 миллиарда рублей), Московской области (11% или 8,7 миллиарда рублей) и Краснодарского края (6% или 5 миллиардов рублей). "В статистике за осень 2024-го ситуация ухудшится еще заметнее, так как проблемный портфель начнет активнее пополняться неплатежами после отмены льготных ипотечных программ и повышения ключевой ставки в июле и сентябре 2024 года", - указывается в пресс-релизе. В нем также отмечается, что у должников иссякли дополнительные ресурсы, а потенциальный покупатель проблемного жилья "в буквальном смысле исчез".
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россия, ипотека
Экономика, РОССИЯ, ипотека
10:59 25.10.2024
 
Объем просроченной ипотеки в России может превысить 100 миллиардов рублей

"Долговой консультант": объем просроченной ипотеки может превысить 100 млрд руб

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Объем просроченных ипотечных кредитов в России по результатам 2024 года может превысить 100 миллиардов рублей, говорится в сообщении коллекторского агентства "Долговой консультант".
"Ситуация неплатежей в ипотеке ухудшается все очевиднее. Доля неплатежей в портфеле выросла с 0,35% в начале года до 0,41% (на 1 сентября - ред), двузначные ипотечные ставки не позволяют должникам быстро продавать жилье, чтобы погасить задолженность", - указывается в нем.
В сообщении подчеркивается, что объем просроченной ипотеки вырос за восемь месяцев 2024 года на 28%, превысив на 1 сентября 78,1 миллиарда рублей. Больше всего долгов приходится на жителей Москвы (16% или 12,6 миллиарда рублей), Московской области (11% или 8,7 миллиарда рублей) и Краснодарского края (6% или 5 миллиардов рублей).
"В статистике за осень 2024-го ситуация ухудшится еще заметнее, так как проблемный портфель начнет активнее пополняться неплатежами после отмены льготных ипотечных программ и повышения ключевой ставки в июле и сентябре 2024 года", - указывается в пресс-релизе.
В нем также отмечается, что у должников иссякли дополнительные ресурсы, а потенциальный покупатель проблемного жилья "в буквальном смысле исчез".
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