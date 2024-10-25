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Набиуллина рассказала, когда начнут снижаться ставки по ипотеке в России

Набиуллина рассказала, когда начнут снижаться ставки по ипотеке в России - 25.10.2024, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала, когда начнут снижаться ставки по ипотеке в России

Ипотечные ставки в России начнут снижаться по мере замедления инфляции; в строительном секторе произойдет охлаждение активности, однако застройщики с этим... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T16:12+0300

2024-10-25T16:12+0300

2024-10-25T16:42+0300

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Ипотечные ставки в России начнут снижаться по мере замедления инфляции; в строительном секторе произойдет охлаждение активности, однако застройщики с этим справятся, у них есть "подушка безопасности", заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."По мере снижения инфляции ипотечные ставки будут снижаться. Мы видим свою задачу в том, чтобы ставки по ипотеке были умеренными, ипотека была доступна даже без льготных программ", - сказала она."Для застройщиков это будет означать более умеренный уровень активности. Мне кажется, наши застройщики в последние годы показали, что они быстро могут адаптироваться. Во-первых, они накопили хорошую подушку безопасности", - добавила Набиуллина.По ее словам, Банк России видит начало снижения цен на жилье на первичном рынке в ряде российских регионов."Предварительные данные, оперативные, показывают, что, скорее всего, на первичном рынке и в России в целом, и в некоторых регионах началось снижение цен. Если эта тенденция продолжится, это будет влиять на сокращение этого разрыва (между ценами на новостройки и вторичное жилье - ред.)", - сказала она.Набиуллина заявила, что ЦБ РФ заметил, что люди стали больше покупать жилье за счет собственных накоплений."Мы сейчас видим, что люди стали больше покупать жилье на свои сбережения - это видно по тому, как наполняются счета эскроу. То есть счета эскроу раньше тоже во многом могли наполняться за счет кредитов, а сейчас 50% - это собственные средства", - сказала глава регулятора.Кроме того, она рассказала, что спрос на жилье в России будет более сбалансированным, вернется к уровням до введения массовой льготной ипотеки - Банк России ожидает рост ипотечного портфеля на 8-11% в этом году.Она напомнила, что цены на жилье за четыре года льготной ипотеки выросли почти вдвое, что сильно опережало рост зарплат."Спрос на жилье будет более сбалансированным под влиянием отмены массовой льготной ипотеки, как это было в период до начала массовой льготной ипотеки. И то, что выглядит как значительное снижение и продаж, и выдачи ипотеки - по сути, это возвращение к более обоснованному уровню спроса на жилье. Рост ипотеки замедляется, но это замедление с очень высоких уровней. Я напомню, у нас темпы роста были 30%+. И такие темпы не могут держаться долго, и строительному сектору рассчитывать на то, что все время будет 30% - мы заранее предупреждали, что это будет невозможно", - сказала Набиуллина.Глава ЦБ отметила, что Банк России ожидает "8-11% рост ипотечного портфеля в этому году". "Это нормальные темпы, которые не должны спровоцировать ускоренный темп роста цен на жилье... Я напомню, что за четыре года льготной ипотеки цены у нас выросли почти вдвое, и это сильно опережало рост и зарплат, и инфляции", - добавила она.Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых.

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россия, ипотека, цены на жилье, недвижимость