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Эксперт рассказал, как долгий период высокой ставки ЦБ повлияет на банки - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как долгий период высокой ставки ЦБ повлияет на банки
Эксперт рассказал, как долгий период высокой ставки ЦБ повлияет на банки - 25.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как долгий период высокой ставки ЦБ повлияет на банки
Для банковской системы РФ уровень ключевой ставки 21% высок, если этот период будет длиться долго, он станет достаточно сложным испытанием для банков, особенно... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T18:10+0300
2024-10-25T18:10+0300
экономика
россия
банки
ставка банка россии
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Для банковской системы РФ уровень ключевой ставки 21% высок, если этот период будет длиться долго, он станет достаточно сложным испытанием для банков, особенно для тех, которые имеют исторически невысокий уровень прибыли, заявил РИА Новости управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин. В эту пятницу регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум был 20%, на этом уровне ставка находилась в феврале-апреле 2022 года. "Для банковской системы такой уровень ставки высок и все же является новым фактором, несмотря на то, что его ждали. Если этот период будет длиться долго, он станет достаточно сложным испытанием для банков. Особенно для тех банков, которые имеют исторически невысокий уровень маржи", - сказал он. Бородин отметил, что для большинства банков новый уровень ставки ЦБ РФ был ожидаемым, поэтому в своих продуктах они уже заложили его. "Актуальные ипотечные ставки уже отражают уровень ключевой, но мы ожидаем удорожание ипотеки еще на 1%-1,5%", - добавил он. Эксперт отметил, что лишь своевременная адаптация к новым реалиям и своевременная перестройка направления бизнеса поможет сохранить устойчивое финансовое положение кредитных организаций. По его словам, в кредитовании можно ожидать определенного снижения объема новых выдач, но пока потребители не придерживаются сберегательной модели поведения. "Существенного снижения в ближайшие месяцы ожидать не стоит, особенно в предновогодний период высокого спроса на товары и услуги", - заключил он.
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россия, банки, ставка банка россии
Экономика, РОССИЯ, Банки, ставка Банка России
18:10 25.10.2024
 
Эксперт рассказал, как долгий период высокой ставки ЦБ повлияет на банки

Бородулин: длительный период высокой ставки ЦБ станет испытанием для банков

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Для банковской системы РФ уровень ключевой ставки 21% высок, если этот период будет длиться долго, он станет достаточно сложным испытанием для банков, особенно для тех, которые имеют исторически невысокий уровень прибыли, заявил РИА Новости управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин.
В эту пятницу регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум был 20%, на этом уровне ставка находилась в феврале-апреле 2022 года.
"Для банковской системы такой уровень ставки высок и все же является новым фактором, несмотря на то, что его ждали. Если этот период будет длиться долго, он станет достаточно сложным испытанием для банков. Особенно для тех банков, которые имеют исторически невысокий уровень маржи", - сказал он.
Бородин отметил, что для большинства банков новый уровень ставки ЦБ РФ был ожидаемым, поэтому в своих продуктах они уже заложили его. "Актуальные ипотечные ставки уже отражают уровень ключевой, но мы ожидаем удорожание ипотеки еще на 1%-1,5%", - добавил он.
Эксперт отметил, что лишь своевременная адаптация к новым реалиям и своевременная перестройка направления бизнеса поможет сохранить устойчивое финансовое положение кредитных организаций.
По его словам, в кредитовании можно ожидать определенного снижения объема новых выдач, но пока потребители не придерживаются сберегательной модели поведения. "Существенного снижения в ближайшие месяцы ожидать не стоит, особенно в предновогодний период высокого спроса на товары и услуги", - заключил он.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
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