https://1prime.ru/20241025/kapremont-852411045.html

СМИ: Минстрой готовит поправки о размере оплаты капремонта

СМИ: Минстрой готовит поправки о размере оплаты капремонта - 25.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: Минстрой готовит поправки о размере оплаты капремонта

Минстрой России готовит поправки в Жилищный кодекс России, по которым размер оплаты капитального ремонта будет меняться в зависимости от оснащенности дома,... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T07:28+0300

2024-10-25T07:28+0300

2024-10-25T07:28+0300

капремонт

минпромторг

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Минстрой России готовит поправки в Жилищный кодекс России, по которым размер оплаты капитального ремонта будет меняться в зависимости от оснащенности дома, передают "Известия". "Ее (оплату капремонта - прим. ред.) хотят сделать более гибкой, применив дифференцированный подход в зависимости от технической оснащенности многоквартирного дома - например, наличия лифтов", - следует из информации, опубликованной министерством. При этом такая схема позволит сделать оплату экономически обоснованной.В издании подчеркнули, что Минпромторг и Минстрой также разработали дорожную карту, направленную на решение проблемы изношенности лифтов в домах.

https://1prime.ru/20241025/sberezhniya-852409238.html

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капремонт, минпромторг