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СМИ: Минстрой готовит поправки о размере оплаты капремонта - 25.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Минстрой готовит поправки о размере оплаты капремонта
СМИ: Минстрой готовит поправки о размере оплаты капремонта - 25.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: Минстрой готовит поправки о размере оплаты капремонта
Минстрой России готовит поправки в Жилищный кодекс России, по которым размер оплаты капитального ремонта будет меняться в зависимости от оснащенности дома,... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T07:28+0300
2024-10-25T07:28+0300
капремонт
минпромторг
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Минстрой России готовит поправки в Жилищный кодекс России, по которым размер оплаты капитального ремонта будет меняться в зависимости от оснащенности дома, передают "Известия". "Ее (оплату капремонта - прим. ред.) хотят сделать более гибкой, применив дифференцированный подход в зависимости от технической оснащенности многоквартирного дома - например, наличия лифтов", - следует из информации, опубликованной министерством. При этом такая схема позволит сделать оплату экономически обоснованной.В издании подчеркнули, что Минпромторг и Минстрой также разработали дорожную карту, направленную на решение проблемы изношенности лифтов в домах.
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капремонт, минпромторг
капремонт, Минпромторг
07:28 25.10.2024
 
СМИ: Минстрой готовит поправки о размере оплаты капремонта

"Известия": оплату капремонта в РФ могут сделать более гибкой, учитывая и лифты в доме

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКлючи в домовых почтовых ящиках
Ключи в домовых почтовых ящиках - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Минстрой России готовит поправки в Жилищный кодекс России, по которым размер оплаты капитального ремонта будет меняться в зависимости от оснащенности дома, передают "Известия".
"Ее (оплату капремонта - прим. ред.) хотят сделать более гибкой, применив дифференцированный подход в зависимости от технической оснащенности многоквартирного дома - например, наличия лифтов", - следует из информации, опубликованной министерством. При этом такая схема позволит сделать оплату экономически обоснованной.
В издании подчеркнули, что Минпромторг и Минстрой также разработали дорожную карту, направленную на решение проблемы изношенности лифтов в домах.
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