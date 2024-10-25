https://1prime.ru/20241025/kapremont-852411045.html
СМИ: Минстрой готовит поправки о размере оплаты капремонта
СМИ: Минстрой готовит поправки о размере оплаты капремонта - 25.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: Минстрой готовит поправки о размере оплаты капремонта
Минстрой России готовит поправки в Жилищный кодекс России, по которым размер оплаты капитального ремонта будет меняться в зависимости от оснащенности дома,... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T07:28+0300
2024-10-25T07:28+0300
2024-10-25T07:28+0300
капремонт
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83409/72/834097294_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a6a5a33a4233e1cb8f83c1d7799c8667.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Минстрой России готовит поправки в Жилищный кодекс России, по которым размер оплаты капитального ремонта будет меняться в зависимости от оснащенности дома, передают "Известия". "Ее (оплату капремонта - прим. ред.) хотят сделать более гибкой, применив дифференцированный подход в зависимости от технической оснащенности многоквартирного дома - например, наличия лифтов", - следует из информации, опубликованной министерством. При этом такая схема позволит сделать оплату экономически обоснованной.В издании подчеркнули, что Минпромторг и Минстрой также разработали дорожную карту, направленную на решение проблемы изношенности лифтов в домах.
https://1prime.ru/20241025/sberezhniya-852409238.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83409/72/834097294_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_32f064ebb11c9b4465201c54a4d9c808.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
капремонт, минпромторг
СМИ: Минстрой готовит поправки о размере оплаты капремонта
"Известия": оплату капремонта в РФ могут сделать более гибкой, учитывая и лифты в доме
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ.
Минстрой России готовит поправки в Жилищный кодекс России, по которым размер оплаты капитального ремонта будет меняться в зависимости от оснащенности дома, передают "Известия
".
"Ее (оплату капремонта - прим. ред.) хотят сделать более гибкой, применив дифференцированный подход в зависимости от технической оснащенности многоквартирного дома - например, наличия лифтов", - следует из информации, опубликованной министерством. При этом такая схема позволит сделать оплату экономически обоснованной.
В издании подчеркнули, что Минпромторг и Минстрой также разработали дорожную карту, направленную на решение проблемы изношенности лифтов в домах.
Эксперты назвали новую тенденцию среди клиентов МФО