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Плата за капремонт в России может вырасти до 50%, заявил эксперт - 25.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241025/kapremont-852416888.html
Плата за капремонт в России может вырасти до 50%, заявил эксперт
Плата за капремонт в России может вырасти до 50%, заявил эксперт - 25.10.2024, ПРАЙМ
Плата за капремонт в России может вырасти до 50%, заявил эксперт
Введение дифференцированного подхода к расчету платы за капитальный ремонт многоквартирных домов может привести к ее росту на 30-50%, рассказала РИА... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T11:58+0300
2024-10-25T11:58+0300
экономика
россия
капремонт
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Введение дифференцированного подхода к расчету платы за капитальный ремонт многоквартирных домов может привести к ее росту на 30-50%, рассказала РИА Недвижимость директор направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер. Как следует из материалов, которые имеются в распоряжении издания, Минстрой готовит изменения в Жилищный кодекс, предусматривающие в том числе переход к установлению дифференцированного взноса на капремонт в многоквартирных домах. На него будет влиять наличие лифта. По словам Генцлер, дифференцированная плата должна устанавливаться в зависимости от типа дома и от наличия в нем технических средств, таких, как лифт. Она отметила, что нынешние платежи не могут покрыть потребность в финансировании большинства региональных программ, что ведет к накоплению долгов перед операторами. Кроме того, средств для обновления лифтового фонда также не хватает. С введением нового подхода платежи должны вырасти в тех регионах, где самые низкие взносы, но, как отметила Генцлер, экономически обоснованного уровня платы сейчас достигла только Москва - почти 26 рублей с квадратного метра. "Платежи могут повыситься. При этом, несмотря на разрыв между регионами и Москвой, не произойдет такого, чтобы они в три раза выросли. Они могут постепенно, хотя и заметно, повышаться, например, на 30-50%", - заключила она.
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россия, капремонт
Экономика, РОССИЯ, капремонт
11:58 25.10.2024
 
Плата за капремонт в России может вырасти до 50%, заявил эксперт

Эксперт Генцлер: плата за капремонт в России может вырасти на 30-50%

Лифт
Лифт
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Введение дифференцированного подхода к расчету платы за капитальный ремонт многоквартирных домов может привести к ее росту на 30-50%, рассказала РИА Недвижимость директор направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер.
Как следует из материалов, которые имеются в распоряжении издания, Минстрой готовит изменения в Жилищный кодекс, предусматривающие в том числе переход к установлению дифференцированного взноса на капремонт в многоквартирных домах. На него будет влиять наличие лифта.
По словам Генцлер, дифференцированная плата должна устанавливаться в зависимости от типа дома и от наличия в нем технических средств, таких, как лифт. Она отметила, что нынешние платежи не могут покрыть потребность в финансировании большинства региональных программ, что ведет к накоплению долгов перед операторами. Кроме того, средств для обновления лифтового фонда также не хватает.
С введением нового подхода платежи должны вырасти в тех регионах, где самые низкие взносы, но, как отметила Генцлер, экономически обоснованного уровня платы сейчас достигла только Москва - почти 26 рублей с квадратного метра.
"Платежи могут повыситься. При этом, несмотря на разрыв между регионами и Москвой, не произойдет такого, чтобы они в три раза выросли. Они могут постепенно, хотя и заметно, повышаться, например, на 30-50%", - заключила она.
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ЭкономикаРОССИЯкапремонт
 
 
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