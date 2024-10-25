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Минприроды ужесточило ввоз в Россию двух категорий бытовой техники - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Минприроды ужесточило ввоз в Россию двух категорий бытовой техники
Минприроды ужесточило ввоз в Россию двух категорий бытовой техники - 25.10.2024, ПРАЙМ
Минприроды ужесточило ввоз в Россию двух категорий бытовой техники
Участники рынка электроники и бытовой техники предупреждают о возможных проблемах с поставками кондиционеров и холодильников в связи с новыми требованиями... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T09:06+0300
2024-10-25T09:06+0300
экономика
россия
минприроды
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Участники рынка электроники и бытовой техники предупреждают о возможных проблемах с поставками кондиционеров и холодильников в связи с новыми требованиями Минприроды, передает РБК.Согласно изданию, теперь требуется разрешительный порядок ввоза для всех продуктов с хладагентами, включая смеси, которые ранее не требовали лицензирования.Раньше лицензирование было необходимо только для 10% кондиционеров, но теперь лицензия должна выдаваться на 90% таких устройств."Аналогичная ситуация, по его утверждению, складывается и на рынке промышленного холодильного оборудования: под ограничение попал фреон 410, доля оборудования, использующего который, сегодня составляет до 50%", - сказано в материале.До недавнего времени лицензия на ввоз холодильников и кондиционеров требовалась только для тех, содержащих моновещество из установленного списка. Теперь же импорт продукции со смесью веществ также потребует лицензии.Крупные дистрибьюторы бытовой техники в России сообщили, что новое лицензирование хладагентов, введенное Министерством природных ресурсов и экологии, не окажет существенного влияния на цены для конечных потребителей, поскольку они импортируют товар большими партиями.Однако некоторые компании выразили опасения, что изменения могут повлиять на стоимость продукции из-за затрат на лицензирование и хранение на таможенных складах. Они также отметили, что получение лицензии может занять длительное время. Представители компаний обратились в государственные органы для решения этой проблемы, заключили в издании.
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россия, минприроды
Экономика, РОССИЯ, Минприроды
09:06 25.10.2024
 
Минприроды ужесточило ввоз в Россию двух категорий бытовой техники

РБК: Минприроды ограничило ввоз кондиционеров и холодильников в Россию

© РИА Новости . Иван Руднев | Перейти в медиабанк%Производство холодильников
%Производство холодильников - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Иван Руднев
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Участники рынка электроники и бытовой техники предупреждают о возможных проблемах с поставками кондиционеров и холодильников в связи с новыми требованиями Минприроды, передает РБК.
Согласно изданию, теперь требуется разрешительный порядок ввоза для всех продуктов с хладагентами, включая смеси, которые ранее не требовали лицензирования.Раньше лицензирование было необходимо только для 10% кондиционеров, но теперь лицензия должна выдаваться на 90% таких устройств.
"Аналогичная ситуация, по его утверждению, складывается и на рынке промышленного холодильного оборудования: под ограничение попал фреон 410, доля оборудования, использующего который, сегодня составляет до 50%", - сказано в материале.
До недавнего времени лицензия на ввоз холодильников и кондиционеров требовалась только для тех, содержащих моновещество из установленного списка. Теперь же импорт продукции со смесью веществ также потребует лицензии.
Крупные дистрибьюторы бытовой техники в России сообщили, что новое лицензирование хладагентов, введенное Министерством природных ресурсов и экологии, не окажет существенного влияния на цены для конечных потребителей, поскольку они импортируют товар большими партиями.
Однако некоторые компании выразили опасения, что изменения могут повлиять на стоимость продукции из-за затрат на лицензирование и хранение на таможенных складах. Они также отметили, что получение лицензии может занять длительное время. Представители компаний обратились в государственные органы для решения этой проблемы, заключили в издании.
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