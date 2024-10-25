https://1prime.ru/20241025/kokteyl-852410338.html
Исследование: в России растет популярность одного вида коктейлей
Исследование: в России растет популярность одного вида коктейлей - 25.10.2024, ПРАЙМ
Исследование: в России растет популярность одного вида коктейлей
Готовые слабоалкогольные коктейли растут в популярности у россиян старше 55 лет, в то время как жители в возрасте 25-34 лет, напротив, стали меньше употреблять... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T06:15+0300
2024-10-25T06:15+0300
2024-10-25T06:15+0300
ромир
алкогольные коктейли
россия
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Готовые слабоалкогольные коктейли растут в популярности у россиян старше 55 лет, в то время как жители в возрасте 25-34 лет, напротив, стали меньше употреблять эти напитки, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что исследование проводилось на базе потребительской панели, включающей 15 тысяч домохозяйств, репрезентативно представленных по всей России, сопоставлялись средние значения за 12 месяцев в июне 2024 года против аналогичного периода годом ранее. "Отмечаем тенденцию к увеличению потребления слабоалкогольных готовых коктейлей среди более возрастных групп. Так, за минувший год на 16,3% снизилась доля покупателей группы 25-34, и при этом на 11% выросло число покупок в группе 55-64 и на 34,1% в группе 65 плюс", - процитировали в сообщении директора по работе с клиентами "Ромир" Маргариту Абрамкину. Уточняется, что в целом доля россиян старше 18 лет, приобретавших за год слабоалкогольный готовый коктейль, выросла на 1,7 процентного пункта, до 15,9%. "Это значит, что данную категорию выбирает каждый шестой взрослый россиянин", - сообщили в "Ромир". Аналитики отмечают рост и других ключевых показателей. Так, средний чек на алкогольные коктейли за год вырос на 10,1%. "Объемы в денежном выражении выросли на 12,4%, в литрах - на 6,3%. Рост в основном обеспечили новые покупатели", - уточнили в исследовании. Сообщается, что в среднем на одну покупку потребители тратили в этом году 136 рублей, а годом ранее - 123 рубля. По данным "Ромир", лидером по популярности среди брендов слабоалкогольных готовых коктейлей является "Очаково", и его аудитория продолжает расти (7,3% против 5,4% годом ранее). На второй позиции Hooper's Hooch (3,5%, без изменений за год), третью строчку занимает "Черный русский" (2,9% против 2,2% годом ранее). Эксперты Института человека "Ромир" также составили портрет типичного покупателя слабоалкогольного коктейля. И он представляет собой мужчину (65,4%, рост за год на 1 процентный пункт) средних лет (на группу 35-54 приходится 55%). Зачастую он женат (64,9%), работает (75,9%) и имеет высшее образование (52,2%). При этом чаще всего он не имеет детей (61,3%).
https://1prime.ru/20241025/khalyal-852409969.html
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ромир, алкогольные коктейли, россия
Ромир, алкогольные коктейли, РОССИЯ
Исследование: в России растет популярность одного вида коктейлей
"Ромир": в РФ растет популярность слабоалкогольных коктейлей среди людей старше 55 лет
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Готовые слабоалкогольные коктейли растут в популярности у россиян старше 55 лет, в то время как жители в возрасте 25-34 лет, напротив, стали меньше употреблять эти напитки, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там уточнили, что исследование проводилось на базе потребительской панели, включающей 15 тысяч домохозяйств, репрезентативно представленных по всей России, сопоставлялись средние значения за 12 месяцев в июне 2024 года против аналогичного периода годом ранее.
"Отмечаем тенденцию к увеличению потребления слабоалкогольных готовых коктейлей среди более возрастных групп. Так, за минувший год на 16,3% снизилась доля покупателей группы 25-34, и при этом на 11% выросло число покупок в группе 55-64 и на 34,1% в группе 65 плюс", - процитировали в сообщении директора по работе с клиентами "Ромир" Маргариту Абрамкину.
Уточняется, что в целом доля россиян старше 18 лет, приобретавших за год слабоалкогольный готовый коктейль, выросла на 1,7 процентного пункта, до 15,9%. "Это значит, что данную категорию выбирает каждый шестой взрослый россиянин", - сообщили в "Ромир". Аналитики отмечают рост и других ключевых показателей. Так, средний чек на алкогольные коктейли за год вырос на 10,1%. "Объемы в денежном выражении выросли на 12,4%, в литрах - на 6,3%. Рост в основном обеспечили новые покупатели", - уточнили в исследовании.
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Сообщается, что в среднем на одну покупку потребители тратили в этом году 136 рублей, а годом ранее - 123 рубля. По данным "Ромир", лидером по популярности среди брендов слабоалкогольных готовых коктейлей является "Очаково", и его аудитория продолжает расти (7,3% против 5,4% годом ранее). На второй позиции Hooper's Hooch (3,5%, без изменений за год), третью строчку занимает "Черный русский" (2,9% против 2,2% годом ранее).
Эксперты Института человека "Ромир" также составили портрет типичного покупателя слабоалкогольного коктейля. И он представляет собой мужчину (65,4%, рост за год на 1 процентный пункт) средних лет (на группу 35-54 приходится 55%). Зачастую он женат (64,9%), работает (75,9%) и имеет высшее образование (52,2%). При этом чаще всего он не имеет детей (61,3%).