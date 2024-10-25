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Три страны заблокировали коммюнике по итогам заседания МВФК, сообщили СМИ
Три страны заблокировали коммюнике по итогам заседания МВФК, сообщили СМИ - 25.10.2024, ПРАЙМ
Три страны заблокировали коммюнике по итогам заседания МВФК, сообщили СМИ
Финальное коммюнике по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) заблокировали Норвегия, Нидерланды и Канада, заявил РИА Новости... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T22:47+0300
2024-10-25T22:47+0300
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заседание
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ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Финальное коммюнике по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) заблокировали Норвегия, Нидерланды и Канада, заявил РИА Новости информированный источник в одной из делегаций стран-членов МВФК по итогам прошедшего заседания. "Норвегия, Нидерланды и Канада", - указал он агентству на условиях анонимности. Ранее в Вашингтоне завершилось заседание МВФК под председательством Саудовской Аравии. Участникам не удалось прийти к соглашению по итоговому документу, вместо него было выпущено заявление председателя. По итогам заседания председатель МВФК, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан заявил, что все члены комитета, включая Россию, показали сильное и сфокусированное сотрудничество, а по его итогам встречи удалось достичь нескольких важных результатов. МВФК представляет рекомендации Совету управляющих МВФ по вопросам надзора за международной валютно-финансовой системой и управления ею, включая меры в ответ на происходящие события, которые могут нарушить работу этой системы. Комитет является одним из ключевых средств обеспечения стратегического направления в работе и политике Фонда. Новым председателем комитета является Саудовская Аравия. Заседание МВФК в апреле 2024 года проходило под руководством министра финансов Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Джадаана после предыдущего председательства Испании. В МВФК входят представители 24 государств, включая Россию, США, Великобританию.
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мвф, коммюнике, заседание
Экономика, МВФ, коммюнике, заседание
Три страны заблокировали коммюнике по итогам заседания МВФК, сообщили СМИ
РИА Новости: Норвегия, Нидерланды и Канада заблокировали коммюнике МВФК
ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Финальное коммюнике по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) заблокировали Норвегия, Нидерланды и Канада, заявил РИА Новости информированный источник в одной из делегаций стран-членов МВФК по итогам прошедшего заседания.
"Норвегия, Нидерланды и Канада", - указал он агентству на условиях анонимности.
Ранее в Вашингтоне завершилось заседание МВФК под председательством Саудовской Аравии. Участникам не удалось прийти к соглашению по итоговому документу, вместо него было выпущено заявление председателя.
По итогам заседания председатель МВФК, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан заявил, что все члены комитета, включая Россию, показали сильное и сфокусированное сотрудничество, а по его итогам встречи удалось достичь нескольких важных результатов.
МВФК представляет рекомендации Совету управляющих МВФ по вопросам надзора за международной валютно-финансовой системой и управления ею, включая меры в ответ на происходящие события, которые могут нарушить работу этой системы. Комитет является одним из ключевых средств обеспечения стратегического направления в работе и политике Фонда.
Новым председателем комитета является Саудовская Аравия. Заседание МВФК в апреле 2024 года проходило под руководством министра финансов Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Джадаана после предыдущего председательства Испании.
В МВФК входят представители 24 государств, включая Россию, США, Великобританию.
В МВФ отметили сотрудничество в Международном валютно-финансовом комитете