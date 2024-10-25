https://1prime.ru/20241025/kommyunike-852439591.html

Три страны заблокировали коммюнике по итогам заседания МВФК, сообщили СМИ

Три страны заблокировали коммюнике по итогам заседания МВФК, сообщили СМИ - 25.10.2024, ПРАЙМ

Три страны заблокировали коммюнике по итогам заседания МВФК, сообщили СМИ

Финальное коммюнике по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) заблокировали Норвегия, Нидерланды и Канада, заявил РИА Новости... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T22:47+0300

2024-10-25T22:47+0300

2024-10-25T22:47+0300

экономика

мвф

коммюнике

заседание

https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265545_0:0:3231:1818_1920x0_80_0_0_5a41ba52574073895f7da2e8970f1031.jpg

ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Финальное коммюнике по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) заблокировали Норвегия, Нидерланды и Канада, заявил РИА Новости информированный источник в одной из делегаций стран-членов МВФК по итогам прошедшего заседания. "Норвегия, Нидерланды и Канада", - указал он агентству на условиях анонимности. Ранее в Вашингтоне завершилось заседание МВФК под председательством Саудовской Аравии. Участникам не удалось прийти к соглашению по итоговому документу, вместо него было выпущено заявление председателя. По итогам заседания председатель МВФК, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан заявил, что все члены комитета, включая Россию, показали сильное и сфокусированное сотрудничество, а по его итогам встречи удалось достичь нескольких важных результатов. МВФК представляет рекомендации Совету управляющих МВФ по вопросам надзора за международной валютно-финансовой системой и управления ею, включая меры в ответ на происходящие события, которые могут нарушить работу этой системы. Комитет является одним из ключевых средств обеспечения стратегического направления в работе и политике Фонда. Новым председателем комитета является Саудовская Аравия. Заседание МВФК в апреле 2024 года проходило под руководством министра финансов Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Джадаана после предыдущего председательства Испании. В МВФК входят представители 24 государств, включая Россию, США, Великобританию.

https://1prime.ru/20241025/mvfk-852439153.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвф, коммюнике, заседание