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"Не готовы": в Британии пожаловались на плачевное состояние армии
"Не готовы": в Британии пожаловались на плачевное состояние армии - 25.10.2024, ПРАЙМ
"Не готовы": в Британии пожаловались на плачевное состояние армии
Британские ВС не готовы оказать сопротивление в случае нападения противника, потому что армия "опустошены и недофинансирована", подчеркнул министр обороны... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T08:25+0300
2024-10-25T08:25+0300
2024-10-25T08:25+0300
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Британские ВС не готовы оказать сопротивление в случае нападения противника, потому что армия "опустошены и недофинансирована", подчеркнул министр обороны страны Джон Хили. Его слова привело издание The Telegraph.Он также назвал причину столь плачевного состояния войск - отношение предыдущего правительства. Так, Вооруженные силы Великобритании стремятся обеспечить эффективность своих солдат, однако ряд факторов препятствует качественному выполнению поставленных задач.Хили отметил, что Великабритания, как и другие страны Североатлантического альянса, должна быть готова не только к противостоянию, но и к сдерживанию вражеского наступления. На данный же момент для Лондона это не представляется возможным.
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великобритания, вооруженные силы
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, вооруженные силы
"Не готовы": в Британии пожаловались на плачевное состояние армии
Министр обороны Хили заявил о неготовности ВС сдержать нападение в случае войны
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ.
Британские ВС не готовы оказать сопротивление в случае нападения противника, потому что армия "опустошены и недофинансирована", подчеркнул министр обороны страны Джон Хили. Его слова привело издание The Telegraph
.
Он также назвал причину столь плачевного состояния войск - отношение предыдущего правительства. Так, Вооруженные силы Великобритании стремятся обеспечить эффективность своих солдат, однако ряд факторов препятствует качественному выполнению поставленных задач.
Хили отметил, что Великабритания, как и другие страны Североатлантического альянса, должна быть готова не только к противостоянию, но и к сдерживанию вражеского наступления. На данный же момент для Лондона это не представляется возможным.
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