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"Не готовы": в Британии пожаловались на плачевное состояние армии

"Не готовы": в Британии пожаловались на плачевное состояние армии - 25.10.2024, ПРАЙМ

"Не готовы": в Британии пожаловались на плачевное состояние армии

Британские ВС не готовы оказать сопротивление в случае нападения противника, потому что армия "опустошены и недофинансирована", подчеркнул министр обороны... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T08:25+0300

2024-10-25T08:25+0300

2024-10-25T08:25+0300

вооружения

великобритания

вооруженные силы

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Британские ВС не готовы оказать сопротивление в случае нападения противника, потому что армия "опустошены и недофинансирована", подчеркнул министр обороны страны Джон Хили. Его слова привело издание The Telegraph.Он также назвал причину столь плачевного состояния войск - отношение предыдущего правительства. Так, Вооруженные силы Великобритании стремятся обеспечить эффективность своих солдат, однако ряд факторов препятствует качественному выполнению поставленных задач.Хили отметил, что Великабритания, как и другие страны Североатлантического альянса, должна быть готова не только к противостоянию, но и к сдерживанию вражеского наступления. На данный же момент для Лондона это не представляется возможным.

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великобритания, вооруженные силы