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Стало известно, когда Китай запустит первых туристов в космос - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, когда Китай запустит первых туристов в космос
Стало известно, когда Китай запустит первых туристов в космос - 25.10.2024, ПРАЙМ
Стало известно, когда Китай запустит первых туристов в космос
Китайская частная космическая компания Deep Blue Aerospace продала первые два билета на космическое путешествие, оно запланировано на 2027 год, пишет... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T15:14+0300
2024-10-25T15:15+0300
китай
космос
освоение космоса
туристы
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Китайская частная космическая компания Deep Blue Aerospace продала первые два билета на космическое путешествие, оно запланировано на 2027 год, пишет гонконгское издание South China Morning Post в пятницу. "Первые пассажиры отправятся в путешествие продолжительностью около 12 минут, в течение которого они смогут испытать по крайней мере пять минут невесомости в открытом космосе, прежде чем вернуться на Землю", - пишет газета. Компания выставила на продажу два билета стоимостью 1,5 миллиона юаней (210 тысяч долларов США) каждый во время прямой трансляции в китайском интернет-магазине Taobao в четверг, они были куплены за четыре минуты. Компания сообщила, что планирует продать еще несколько билетов в следующем месяце. Сообщается, что во время полета в 2027 году ракета достигнет космического пространства, но не выйдет на околоземную орбиту. Deep Blue Aerospace проведет десятки испытательных полетов в течение следующих двух лет, чтобы обеспечить безопасность и надежность космических путешествий, прежде чем официально запустить коммерческий космический туризм. "Ракета будет запущена с космодрома и приземлится на него, (во время полета - ред.) пересечет линию Кармен (100 километров над уровнем моря - ред.) и начнет снижаться. Весь процесс займет около 10-15 минут, но вы сможете ощутить полную невесомость,"- заявил глава компании Хо Лян, его слова приводит китайское издание "Шангуань". Он добавил, что требования к пассажирам для полета будут ненамного выше, чем к пассажирам самолетов. Им должно быть от 18 до 60 лет, а их организм должен быть относительно крепким и способным выдержать полет. Частная космическая компания Deep Blue Aerospace основана в 2016 году. На данный момент, она разрабатывает китайский многоразовый ракета-носитель Nebula-1.
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китай, космос, освоение космоса, туристы
КИТАЙ, космос, освоение космоса, туристы
15:14 25.10.2024 (обновлено: 15:15 25.10.2024)
 
Стало известно, когда Китай запустит первых туристов в космос

South China Morning Post: Китай запустит первых туристов в космос в 2027 году

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗвезды
Звезды - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Китайская частная космическая компания Deep Blue Aerospace продала первые два билета на космическое путешествие, оно запланировано на 2027 год, пишет гонконгское издание South China Morning Post в пятницу.
"Первые пассажиры отправятся в путешествие продолжительностью около 12 минут, в течение которого они смогут испытать по крайней мере пять минут невесомости в открытом космосе, прежде чем вернуться на Землю", - пишет газета.
Компания выставила на продажу два билета стоимостью 1,5 миллиона юаней (210 тысяч долларов США) каждый во время прямой трансляции в китайском интернет-магазине Taobao в четверг, они были куплены за четыре минуты. Компания сообщила, что планирует продать еще несколько билетов в следующем месяце.
Сообщается, что во время полета в 2027 году ракета достигнет космического пространства, но не выйдет на околоземную орбиту. Deep Blue Aerospace проведет десятки испытательных полетов в течение следующих двух лет, чтобы обеспечить безопасность и надежность космических путешествий, прежде чем официально запустить коммерческий космический туризм.
"Ракета будет запущена с космодрома и приземлится на него, (во время полета - ред.) пересечет линию Кармен (100 километров над уровнем моря - ред.) и начнет снижаться. Весь процесс займет около 10-15 минут, но вы сможете ощутить полную невесомость,"- заявил глава компании Хо Лян, его слова приводит китайское издание "Шангуань".
Он добавил, что требования к пассажирам для полета будут ненамного выше, чем к пассажирам самолетов. Им должно быть от 18 до 60 лет, а их организм должен быть относительно крепким и способным выдержать полет.
Частная космическая компания Deep Blue Aerospace основана в 2016 году. На данный момент, она разрабатывает китайский многоразовый ракета-носитель Nebula-1.
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