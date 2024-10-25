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В Минсельхозе рассказали о росте кредитования сезонных полевых работ

В Минсельхозе рассказали о росте кредитования сезонных полевых работ - 25.10.2024, ПРАЙМ

В Минсельхозе рассказали о росте кредитования сезонных полевых работ

Кредитование сезонных полевых работ в России с начала года и на конец октября увеличилось на 9,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, чуть превысив 1... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T12:47+0300

2024-10-25T12:47+0300

2024-10-25T12:47+0300

минсельхоз

полевые работы

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Кредитование сезонных полевых работ в России с начала года и на конец октября увеличилось на 9,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, чуть превысив 1 триллиона рублей, сообщил Минсельхоз РФ. "Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования агропромышленного комплекса страны. По состоянию на 22 октября 2024 года общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил порядка 1,03 триллиона рублей. Это на 9,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в том числе Россельхозбанк увеличил объем кредитов на эти цели на 4,5%, до 696,9 миллиарда рублей, а Сбербанк – на 21,7%, до 335,3 миллиарда. Там добавили, что суммарно наибольшее количество средств выдано в Ростовской области - 118,2 миллиарда рублей. Второе место по этому показателю занял Краснодарский край с суммой 105,3 миллиарда рублей, а третье - Белгородская область (91,4 миллиарда).

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минсельхоз, полевые работы