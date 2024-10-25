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Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера
Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера - 25.10.2024, ПРАЙМ
Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера
Куба присоединилась к БРИКС в качестве сраны-партнера. Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T18:58+0300
2024-10-25T18:58+0300
экономика
куба
брикс
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МЕХИКО, 25 окт - ПРАЙМ. Куба присоединилась к БРИКС в качестве сраны-партнера. Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель. "Куба имеет честь присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера. Пять букв и большая надежда для стран Юга на трудном пути к более справедливому, демократическому, равноправному и устойчивому международному порядку", — написал он в своем блоге в соцсети Х. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны-члены БРИКС на саммите в Казани согласовали список государств-партнеров объединения. Как сообщил лидер Боливии Луис Арсе, его страна также получила этот статус. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС является межгосударственным объединением, которое было создано в 2006 году. РФ с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС.
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куба
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куба, брикс, расширение брикс
Экономика, КУБА, БРИКС, расширение БРИКС
18:58 25.10.2024
 
Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера

Диас-Канель: Куба присоединилась к БРИКС как страна-партнер

*Флаг Кубы
*Флаг Кубы
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МЕХИКО, 25 окт - ПРАЙМ. Куба присоединилась к БРИКС в качестве сраны-партнера. Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель.
"Куба имеет честь присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера. Пять букв и большая надежда для стран Юга на трудном пути к более справедливому, демократическому, равноправному и устойчивому международному порядку", — написал он в своем блоге в соцсети Х.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны-члены БРИКС на саммите в Казани согласовали список государств-партнеров объединения. Как сообщил лидер Боливии Луис Арсе, его страна также получила этот статус.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
БРИКС является межгосударственным объединением, которое было создано в 2006 году. РФ с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС.
XVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
В мире вырос интерес новым институтам в рамках БРИКС, заявили в Минфине
18:44
 
ЭкономикаКУБАБРИКСрасширение БРИКС
 
 
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