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Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера

Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера - 25.10.2024, ПРАЙМ

Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера

Куба присоединилась к БРИКС в качестве сраны-партнера. Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T18:58+0300

2024-10-25T18:58+0300

2024-10-25T18:58+0300

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куба

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МЕХИКО, 25 окт - ПРАЙМ. Куба присоединилась к БРИКС в качестве сраны-партнера. Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель. "Куба имеет честь присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера. Пять букв и большая надежда для стран Юга на трудном пути к более справедливому, демократическому, равноправному и устойчивому международному порядку", — написал он в своем блоге в соцсети Х. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны-члены БРИКС на саммите в Казани согласовали список государств-партнеров объединения. Как сообщил лидер Боливии Луис Арсе, его страна также получила этот статус. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС является межгосударственным объединением, которое было создано в 2006 году. РФ с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС.

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куба, брикс, расширение брикс