https://1prime.ru/20241025/markirovka-852431449.html

В России начался эксперимент по маркировке полимерных труб

В России начался эксперимент по маркировке полимерных труб - 25.10.2024, ПРАЙМ

В России начался эксперимент по маркировке полимерных труб

Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке отдельных видов полимерных труб, он пройдет с 25 октября 2024 года по 31 августа 2025 года, постановление... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T17:23+0300

2024-10-25T17:23+0300

2024-10-25T17:23+0300

экономика

россия

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полимеры

маркировка товаров

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке отдельных видов полимерных труб, он пройдет с 25 октября 2024 года по 31 августа 2025 года, постановление размещено на федеральном портале официального опубликования правовых актов. "Провести с 25 октября 2024 года по 31 августа 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов полимерной трубной продукции и продукции, используемой для ее производства", - сказано в документе. Оператором информационной системы, используемой для проведения эксперимента, выступит ООО "Оператор ЦРПТ". К 25 ноября 2024 года он должен разработать требования к информационной системе, а также требования к обеспечению защиты информации, содержащейся в информационной системе. Эксперимент проходит на добровольной основе, его участниками могут стать производители полимерных труб, а также импортеры такой продукции и организации оптовой и розничной торговли. "Главная цель эксперимента - апробация механизма прослеживаемости некоторых видов полимерных труб и исключение возможности продажи контрафактных товаров. ... Проведение эксперимента позволит сформировать общую модель и порядок маркировки, отработать оптимальные технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары. Продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак", - прокомментировали в пресс-службе кабмина. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

https://1prime.ru/20240926/minpromtorg-851805602.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, трубы, полимеры, маркировка товаров