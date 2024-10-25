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В России начался эксперимент по маркировке полимерных труб - 25.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России начался эксперимент по маркировке полимерных труб
В России начался эксперимент по маркировке полимерных труб - 25.10.2024, ПРАЙМ
В России начался эксперимент по маркировке полимерных труб
Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке отдельных видов полимерных труб, он пройдет с 25 октября 2024 года по 31 августа 2025 года, постановление... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T17:23+0300
2024-10-25T17:23+0300
экономика
россия
трубы
полимеры
маркировка товаров
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке отдельных видов полимерных труб, он пройдет с 25 октября 2024 года по 31 августа 2025 года, постановление размещено на федеральном портале официального опубликования правовых актов. "Провести с 25 октября 2024 года по 31 августа 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов полимерной трубной продукции и продукции, используемой для ее производства", - сказано в документе. Оператором информационной системы, используемой для проведения эксперимента, выступит ООО "Оператор ЦРПТ". К 25 ноября 2024 года он должен разработать требования к информационной системе, а также требования к обеспечению защиты информации, содержащейся в информационной системе. Эксперимент проходит на добровольной основе, его участниками могут стать производители полимерных труб, а также импортеры такой продукции и организации оптовой и розничной торговли. "Главная цель эксперимента - апробация механизма прослеживаемости некоторых видов полимерных труб и исключение возможности продажи контрафактных товаров. ... Проведение эксперимента позволит сформировать общую модель и порядок маркировки, отработать оптимальные технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары. Продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак", - прокомментировали в пресс-службе кабмина. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.
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россия, трубы, полимеры, маркировка товаров
Экономика, РОССИЯ, трубы, полимеры, маркировка товаров
17:23 25.10.2024
 
В России начался эксперимент по маркировке полимерных труб

В России с 25 октября начался эксперимент по маркировке полимерных труб

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПолиэтиленовые трубы
Полиэтиленовые трубы - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке отдельных видов полимерных труб, он пройдет с 25 октября 2024 года по 31 августа 2025 года, постановление размещено на федеральном портале официального опубликования правовых актов.
"Провести с 25 октября 2024 года по 31 августа 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов полимерной трубной продукции и продукции, используемой для ее производства", - сказано в документе.
Оператором информационной системы, используемой для проведения эксперимента, выступит ООО "Оператор ЦРПТ". К 25 ноября 2024 года он должен разработать требования к информационной системе, а также требования к обеспечению защиты информации, содержащейся в информационной системе.
Эксперимент проходит на добровольной основе, его участниками могут стать производители полимерных труб, а также импортеры такой продукции и организации оптовой и розничной торговли.
"Главная цель эксперимента - апробация механизма прослеживаемости некоторых видов полимерных труб и исключение возможности продажи контрафактных товаров. ... Проведение эксперимента позволит сформировать общую модель и порядок маркировки, отработать оптимальные технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары. Продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак", - прокомментировали в пресс-службе кабмина.
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Минпромторг перенес дату начала маркировки игрушек
26 сентября, 15:18
 
ЭкономикаРОССИЯтрубыполимерымаркировка товаров
 
 
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