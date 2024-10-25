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WSJ узнала о регулярных контактах Путина и Маска с 2022 года
WSJ узнала о регулярных контактах Путина и Маска с 2022 года - 25.10.2024, ПРАЙМ
WSJ узнала о регулярных контактах Путина и Маска с 2022 года
Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, поддерживает "регулярные контакты" с президентом России Владимиром Путиным, говорится в материале издания The... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T10:42+0300
2024-10-25T10:42+0300
2024-10-25T10:42+0300
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, поддерживает "регулярные контакты" с президентом России Владимиром Путиным, говорится в материале издания The Wall Street Journal."Илон Маск, самый богатый человек в мире и столп космических исследований США, с конца 2022 года поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным", — пишет газета со ссылкой на осведомленные источники.В статье отмечается, что в ходе этих контактов обсуждались различные вопросы, включая положение Тайваня. В одном из разговоров Путин попросил Маска не активировать его спутниковый интернет-сервис Starlink над Тайванем в качестве одолжения китайскому лидеру Си Цзиньпину.В издании заметили, что такого рода контакты озадачили нынешнюю администрацию Соединенных Штатов, так как это может нести потенциальную угрозу национальной безопасности.В WSJ заключили, что Маску удалось выстроить крепкие отношения с американскими разведслужбами и военными, что предоставляет ему доступ к наблюдению за секретными американскими космическими программами.
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россия, владимир путин, илон маск
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Илон Маск
WSJ узнала о регулярных контактах Путина и Маска с 2022 года
WSJ утверждает, что Маск с 2022 года поддерживает регулярные контакты с Путиным
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ.
Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, поддерживает "регулярные контакты" с президентом России Владимиром Путиным, говорится в материале издания The Wall Street Journal
.
"Илон Маск, самый богатый человек в мире и столп космических исследований США
, с конца 2022 года поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным", — пишет газета со ссылкой на осведомленные источники.
В статье отмечается, что в ходе этих контактов обсуждались различные вопросы, включая положение Тайваня. В одном из разговоров Путин попросил Маска не активировать его спутниковый интернет-сервис Starlink над Тайванем в качестве одолжения китайскому лидеру Си Цзиньпину.
В издании заметили, что такого рода контакты озадачили нынешнюю администрацию Соединенных Штатов, так как это может нести потенциальную угрозу национальной безопасности.
В WSJ заключили, что Маску удалось выстроить крепкие отношения с американскими разведслужбами и военными, что предоставляет ему доступ к наблюдению за секретными американскими космическими программами.
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