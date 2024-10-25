https://1prime.ru/20241025/mid-852417726.html

В МИД пообещали скорый ответ на закрытие генконсульства в Польше

В МИД пообещали скорый ответ на закрытие генконсульства в Польше - 25.10.2024, ПРАЙМ

В МИД пообещали скорый ответ на закрытие генконсульства в Польше

Россия проработает ответные меры на закрытие генконсульства в Польше в кратчайшие сроки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T12:30+0300

2024-10-25T12:30+0300

2024-10-25T12:30+0300

политика

россия

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Россия проработает ответные меры на закрытие генконсульства в Польше в кратчайшие сроки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Естественно, этот ответ будет разработан, как и другие ответы, в достаточно сжатые сроки", - сказала дипломат в эфире Первого канала.Ранее Захарова предупредила польских дипломатов о необходимости подготовиться к этому. Она также отметила, что ответ будет разработан совместно с соответствующими ведомствами.октябре МИД Польши объявил, что десять сотрудников российского генконсульства в Познани, включая трех дипломатов, должны будут покинуть Польшу из-за решения польских властей закрыть консульство.

https://1prime.ru/20241024/medvedev-852399646.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, польша