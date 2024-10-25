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В МИД пообещали скорый ответ на закрытие генконсульства в Польше
В МИД пообещали скорый ответ на закрытие генконсульства в Польше - 25.10.2024, ПРАЙМ
В МИД пообещали скорый ответ на закрытие генконсульства в Польше
Россия проработает ответные меры на закрытие генконсульства в Польше в кратчайшие сроки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T12:30+0300
2024-10-25T12:30+0300
2024-10-25T12:30+0300
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Россия проработает ответные меры на закрытие генконсульства в Польше в кратчайшие сроки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Естественно, этот ответ будет разработан, как и другие ответы, в достаточно сжатые сроки", - сказала дипломат в эфире Первого канала.Ранее Захарова предупредила польских дипломатов о необходимости подготовиться к этому. Она также отметила, что ответ будет разработан совместно с соответствующими ведомствами.октябре МИД Польши объявил, что десять сотрудников российского генконсульства в Познани, включая трех дипломатов, должны будут покинуть Польшу из-за решения польских властей закрыть консульство.
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россия, польша
В МИД пообещали скорый ответ на закрытие генконсульства в Польше
МИД: ответ на закрытие генконсульства в Польше будет разработан в сжатые сроки
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Россия проработает ответные меры на закрытие генконсульства в Польше в кратчайшие сроки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Естественно, этот ответ будет разработан, как и другие ответы, в достаточно сжатые сроки", - сказала дипломат в эфире Первого канала.
Ранее Захарова предупредила польских дипломатов о необходимости подготовиться к этому. Она также отметила, что ответ будет разработан совместно с соответствующими ведомствами.
октябре МИД Польши объявил, что десять сотрудников российского генконсульства в Познани, включая трех дипломатов, должны будут покинуть Польшу из-за решения польских властей закрыть консульство.
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