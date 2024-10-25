https://1prime.ru/20241025/mikrozaym-852417154.html
В России упало количество выданных микрозаймов
В России упало количество выданных микрозаймов - 25.10.2024, ПРАЙМ
В России упало количество выданных микрозаймов
Количество выданных микрозаймов в России в сентябре к августу упало на 6,4%, до 2,79 миллиона, это самый низкий показатель за последние полтора года, сообщается | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T12:09+0300
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Количество выданных микрозаймов в России в сентябре к августу упало на 6,4%, до 2,79 миллиона, это самый низкий показатель за последние полтора года, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в НБКИ, в сентябре 2024 года количество выданных микрозаймов (или "займов до зарплаты" до 30 тысяч рублей) составило 2,79 миллиона единиц, сократившись на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем (в августе 2024 года - 2,98 миллиона единиц). Это самый низкий показатель выдачи микрозаймов начиная с марта 2023 года", - сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что в сентябре общий объем выданных микрозаймов также сократился пропорционально - на те же 6,4% к августу, до 27,6 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в сентябре также сократилось - на 3,4% (в сентябре 2023 года - 2,89 миллиона). В региональном разрезе наибольшее количество микрозаймов в сентябре было выдано в Москве (180 тысяч единиц), Московской области (154,8 тысячи), Краснодарском крае (121 тысяча единиц), Башкирии (105,7 тысячи) и Свердловской области (103,9 тысячи). Отмечается также, что по сравнению с августом самое существенное снижение выдачи микрозаймов было отмечено в Челябинской области (на 8,6%), Приморском крае (на 7,9%), Саратовской области (на 7,9%), Удмуртии (на 7,8%) и Свердловская область (на 7,6%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель снизился на 6,6% и 5,5% соответственно. "После относительно стабильной выдачи летом в сентябре количество выданных микрозаймов "упало"... во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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россия, нбки, займы
Экономика, РОССИЯ, НБКИ, займы
В России упало количество выданных микрозаймов
НБКИ: количество выданных микрозаймов в России в сентябре упало до 2,8 млн
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Количество выданных микрозаймов в России в сентябре к августу упало на 6,4%, до 2,79 миллиона, это самый низкий показатель за последние полтора года, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в НБКИ, в сентябре 2024 года количество выданных микрозаймов (или "займов до зарплаты" до 30 тысяч рублей) составило 2,79 миллиона единиц, сократившись на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем (в августе 2024 года - 2,98 миллиона единиц). Это самый низкий показатель выдачи микрозаймов начиная с марта 2023 года", - сообщается в пресс-релизе.
Отмечается, что в сентябре общий объем выданных микрозаймов также сократился пропорционально - на те же 6,4% к августу, до 27,6 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в сентябре также сократилось - на 3,4% (в сентябре 2023 года - 2,89 миллиона).
В региональном разрезе наибольшее количество микрозаймов в сентябре было выдано в Москве (180 тысяч единиц), Московской области (154,8 тысячи), Краснодарском крае (121 тысяча единиц), Башкирии (105,7 тысячи) и Свердловской области (103,9 тысячи).
Отмечается также, что по сравнению с августом самое существенное снижение выдачи микрозаймов было отмечено в Челябинской области (на 8,6%), Приморском крае (на 7,9%), Саратовской области (на 7,9%), Удмуртии (на 7,8%) и Свердловская область (на 7,6%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель снизился на 6,6% и 5,5% соответственно.
"После относительно стабильной выдачи летом в сентябре количество выданных микрозаймов "упало"... во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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