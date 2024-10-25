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В Минфине объяснили, почему МВФ отложил начало консультаций с Россией

В Минфине объяснили, почему МВФ отложил начало консультаций с Россией - 25.10.2024, ПРАЙМ

В Минфине объяснили, почему МВФ отложил начало консультаций с Россией

Для России очевидно, что Международный валютный фонд (МВФ) поддался давлению Запада, отложив в сентябре начало консультаций с РФ по ситуации в экономике, заявил | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T18:08+0300

2024-10-25T18:08+0300

2024-10-25T18:08+0300

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ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Для России очевидно, что Международный валютный фонд (МВФ) поддался давлению Запада, отложив в сентябре начало консультаций с РФ по ситуации в экономике, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Нам это мотивировали, как некую техническую причину, техническую неготовность. В западных СМИ писали, что было сильное давление со стороны западных стран. Для нас очевидно, что МВФ поддался этому давлению, и под давлением западных стран они отложили миссию", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Чебесков отметил, что несмотря на это, российские власти занимают конструктивную позицию и готовы принимать фонд, соблюдая свои обязательства. Он добавил, что МВФ в сентябре отложил начало консультаций с Россией в тот день, когда стороны должны были начать работу."Мы готовы были, естественно, соблюдать свои обязательства перед этим международным институтом - МВФ, готовились к принятию миссии. Отмена миссии произошла в день, когда мы должны были начать работу", - сообщил он.Ранее исполнительный директор от РФ в фонде Алексей Можин заявил РИА Новости, что МВФ отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Россией по ситуации в экономике.Ожидалось, что МВФ с 16 сентября приступит к консультациям с властями России в рамках ежегодного обзора российской экономики сначала в онлайн-формате, а позднее миссия международной организации во главе с представителем по РФ Аннет Киобе посетит с визитом страну.Чебесков также заявил, что у МВФ и у США, где расположена штаб-квартира организации, есть обязательство создать условия для работы будущего исполнительного директора от РФ Ксении Юдаевой."Считаем, что у Фонда и у Соединенных Штатов, как страны, в которой находится Фонд, есть обязательство, чтобы создать необходимые условия для работы Ксенией Юдаевой в США. И мы будем всячески этому содействовать", - сказал он.По словам Чебескова, Россия в настоящее время активно прорабатывает с МВФ административные и технические вопросы, чтобы Юдаева, которая находится под американскими санкциями, получила визу в США."Мы считаем, что фонд должен здесь помочь. Сложно сейчас сказать, как будет вопрос решаться, потому что там еще есть вопросы получения документов... Сейчас сказать, что вопрос решен нельзя, но думаю, что нам его решить удастся", - резюмировал замглавы министра РФ.В конце сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову внести кандидатуру Юдаевой на пост исполнительного директора от России в МВФ.Как сообщал ранее в сентябре РИА Новости действующий исполнительный директор от России в этом фонде Алексей Можин, ожидается что Юдаева приступит к работе в качестве нового исполнительного директора от России в МВФ с 1 ноября.Чебесков сообщил, что у российской делегации в рамках ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне очень насыщенная повестка, ведется общение с большим количеством ключевых партнеров."Повестка этой недельной сессии Годового собрания управляющих органов МВФ и Всемирного банка всегда очень насыщенная, потому что параллельно проходят встречи МВФ, параллельно проходят заседания финансовой двадцатки, Комитет по развитию Всемирного банка и, конечно, большое количество двухсторонних встреч", - заявил он .Чебесков отметил, что российская делегация в МВФ и Всемирном банке общалась с большим количеством ключевых партнеров РФ."В первую очередь это наши партнеры по линии БРИКС и развивающиеся страны. Со многими было общение", - уточнил он.От пояснил, что отдельной площадки для проведения формальных встреч нет, поэтому в основном встречи были "на ногах".

https://1prime.ru/20241024/ekonomika-852407994.html

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